Метеорит в Карелии не угрожал населенному пункту, заявил эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Метеорит, пролетевший над населенным пунктом в Сегежском районе Карелии, не угрожал его жителям, так как метеориты теряют скорость и разваливаются при прохождении плотных слоев атмосферы, сообщил РИА Новости вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.
Падение метеорита в Сегежском районе Карелии запечатлела камера компании "Ситилинк". На кадрах видно, как небесное тело с большой скоростью пролетело над населенным пунктом, после чего произошла яркая вспышка. Явление произошло в 04:35 по местному времени и продлилось около шести секунд. По словам очевидцев, падение болида завершилось громким хлопком.
"Метеорит не угрожал населенному пункту. Скорость метеоритов теряется при прохождении плотных слоев атмосферы, большие объекты разваливаются", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что за последнее время было доподлинно зафиксировано всего два случая падения мелких обломков метеоритов, долетевших до земли. "Можно предположить, что трагические случаи в истории человечества были, когда остатки метеоритов пробивали палубы кораблей, но об этом мы уже никогда точно не узнаем", - сказал ученый.
Смирнов добавил, что облако метеорного потока из мелких частиц иногда может сопровождаться более крупными глыбами, одна из которых, скорее всего, оказалась на видео из Карелии.
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