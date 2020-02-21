Метеорит в Карелии не угрожал населенному пункту, заявил эксперт

Он напомнил, что за последнее время было доподлинно зафиксировано всего два случая падения мелких обломков метеоритов, долетевших до земли. "Можно предположить, что трагические случаи в истории человечества были, когда остатки метеоритов пробивали палубы кораблей, но об этом мы уже никогда точно не узнаем", - сказал ученый.