В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

"Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом, - обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьёзных разногласий между поместными Церквами. Существует опасность глубокого раскола в Православной церкви. Преодолеть эти разделения можно только путём честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных Церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении", - сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.

Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. Об отказе участвовать во встрече, помимо патриарха Варфоломея, ранее заявили предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей, которые придерживаются мнения, что созывать подобные мероприятия может только Константинопольский патриарх.

"Нам известно, что давление на некоторых предстоятелей было оказано и по вопросу встречи в Аммане. Во всяком случае, трудно как-то иначе трактовать отказ архиепископа Афинского участвовать в данном мероприятии, о котором он заявил журналистам сразу же после встречи с американским послом. Напомню, что и о признании "ПЦУ" он сообщил после многократных встреч с тем же дипломатом", - заметил митрополит Иларион.

Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в Аммане совместные богослужения и встречи с государственными деятелями, собеседник агентства сообщил, что богослужения не планируются, также предполагается, что церковные делегации встретятся с королём Иордании Абдаллой ибн-Хусейном.

"Мы надеемся, что встреча в Аммане положит начало и другим подобным встречам, в которых наша православная семья сейчас нуждается", - добавил представитель РПЦ.

Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.