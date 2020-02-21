В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
"Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом, - обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьёзных разногласий между поместными Церквами. Существует опасность глубокого раскола в Православной церкви. Преодолеть эти разделения можно только путём честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных Церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении", - сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.
Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. Об отказе участвовать во встрече, помимо патриарха Варфоломея, ранее заявили предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей, которые придерживаются мнения, что созывать подобные мероприятия может только Константинопольский патриарх.
"Нам известно, что давление на некоторых предстоятелей было оказано и по вопросу встречи в Аммане. Во всяком случае, трудно как-то иначе трактовать отказ архиепископа Афинского участвовать в данном мероприятии, о котором он заявил журналистам сразу же после встречи с американским послом. Напомню, что и о признании "ПЦУ" он сообщил после многократных встреч с тем же дипломатом", - заметил митрополит Иларион.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в Аммане совместные богослужения и встречи с государственными деятелями, собеседник агентства сообщил, что богослужения не планируются, также предполагается, что церковные делегации встретятся с королём Иордании Абдаллой ибн-Хусейном.
"Мы надеемся, что встреча в Аммане положит начало и другим подобным встречам, в которых наша православная семья сейчас нуждается", - добавил представитель РПЦ.
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
17 февраля, 01:35Религия и мировоззрениеПатриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.