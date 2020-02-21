Додон допустил появление коалиции социалистов и демократов

Президент также заверил, что вне зависимости от того, какой сценарий в итоге будет реализован, Ион Кику останется премьером как минимум до конца этого года. При этом Додон хотел бы, чтобы Кику возглавлял правительство весь мандат, до 2023 года, потому что он справляется с возложенными на него задачами.