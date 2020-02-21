Додон допустил появление коалиции социалистов и демократов

КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что пророссийская партия социалистов и проевропейская Демократическая партия могут создать коалицию в парламенте, но произойдет это после реструктуризации Демпартии.
Ранее шесть депутатов приняли решение покинуть ряды Демократической партии Молдавии. Экс-спикер парламента Андриан Канду назвал одной из причин своего ухода то, что демократы обсуждали возможность создания парламентской коалиции с социалистами, чего он сам категорически не приемлет.
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"На сегодняшний день есть три сценария развития политической ситуации в стране, первый из них предполагает, что правительство и дальше, в отсутствие стабильного большинства в парламенте, будет миноритарным, и будет предлагать законопроекты, за которые могут голосовать депутаты. Второй сценарий – официальная коалиция, которую нельзя исключать, в этих условиях это может быть коалиция Соцпартия – ДПМ, если Демпартия реформируется, реструктурируется, очистится", - заявил Додон, отвечая на вопросы граждан в еженедельном видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Третьим сценарием президент считает проведение досрочных выборов в парламент, но это будет самым проблемным и затратным вариантом развития событий.
Президент также заверил, что вне зависимости от того, какой сценарий в итоге будет реализован, Ион Кику останется премьером как минимум до конца этого года. При этом Додон хотел бы, чтобы Кику возглавлял правительство весь мандат, до 2023 года, потому что он справляется с возложенными на него задачами.
Демпартия утратила власть после парламентских выборов в 2019 году. Лидером партии до июня 2019 года был олигарх Владимир Плахотнюк, который сейчас находится в розыске. После ухода Плахотнюка партия провела перестановки в рядах руководства и выбрала председателем экс-премьера Павла Филипа.
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