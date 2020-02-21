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2020-02-21T14:43+0300
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Автограф Путина продали за 340 тысяч рублей
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РИА Новости

Автограф Путина продали за 340 тысяч рублей

11:56 21.02.2020 (обновлено: 14:43 21.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолоток на одном из аукционов. Архивное фото
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Личный автограф президента Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Глава государства отправил пожелание с автографом в благодарность за подарок – книгу "Неизвестное об известном" 12 сентября 2001 года.
Кроме того, на аукционе были проданы автограф автора романа "Игра престолов" Джорджа Мартина, оставленный на русском издании книги во время единственного визита писателя в Россию, за 15 тысяч рублей, и бейсболка "Группировка Ленинград", подписанная Сергеем Шнуровым, за 4,2 тысячи рублей. Также своих покупателей нашли автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.
Наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Так, его рукописные заметки, сделанные при работе над кинофильмом "Зеркало", ушли с молотка по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.
"Лот с негативом и оригинальным фото, сделанным на съемках "Сталкера", на котором вместе с Тарковским запечатлены актеры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын, превысил старт почти в два раза и был продан за 120 тысяч рублей. Каталог грузинского художника А. Рижинашвили, подписанный в 1981 г. Андреем Тарковским и Сергеем Параджановым, был продан по старту – за 195 тыс. руб", - добавили в аукционном доме.
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