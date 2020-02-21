Автограф Путина продали за 340 тысяч рублей

"Лот с негативом и оригинальным фото, сделанным на съемках "Сталкера", на котором вместе с Тарковским запечатлены актеры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын, превысил старт почти в два раза и был продан за 120 тысяч рублей. Каталог грузинского художника А. Рижинашвили, подписанный в 1981 г. Андреем Тарковским и Сергеем Параджановым, был продан по старту – за 195 тыс. руб", - добавили в аукционном доме.