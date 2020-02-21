Мэр Сургута обязал заместителей ездить на автобусах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на автобусах после обращений местных жителей, жаловавшихся на грязь и плохой запах в общественном транспорте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе городской администрации.
Шувалов 12 февраля на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что жители Сургута жалуются на грязь и плохой запах в автобусах и маршрутках.
В пресс-службе мэрии уточнили РИА Новости, что жалобы на грязные салоны автобусов, потрепанные сиденья и неприятный запах поступили в адрес главы муниципалитета на его недавней встрече с жителями ряда микрорайонов.
"Для проверки информации и принятия соответствующих мер Вадим Шувалов дал своим заместителям поручение проверить санитарное состояние общественного транспорта. Поездки (они) продолжат до середины следующей недели", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава Сургута подчеркнул, что за "отклонения от нормы" перевозчикам придется платить штрафы до 100 тысяч рублей.
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