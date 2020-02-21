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2020-02-21T17:42+0300
https://ria.ru/20200221/1565047329.html
Рогозин оценил техническое состояние МКС
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РИА Новости

Рогозин оценил техническое состояние МКС

11:47 21.02.2020 (обновлено: 17:42 21.02.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Техническое состояние Международной космической станции и уровень износа ее материалов позволит ей без проблем работать на орбите еще не менее десяти лет, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы регулярно проводим исследования материалов, технического состояния модулей станции. Она работоспособна и лет 10 точно будет работать без особых замечаний", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.
Рогозин добавил, что хотя формального решения о продлении работы станции нет, все участники проекта МКС понимают, что эксплуатация продлится до 2028, или даже 2030 года.
Сейчас существует договоренность о работе МКС до 2024 года.
Международная космическая станция
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
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