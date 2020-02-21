Рогозин оценил техническое состояние МКС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Техническое состояние Техническое состояние Международной космической станции и уровень износа ее материалов позволит ей без проблем работать на орбите еще не менее десяти лет, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Мы регулярно проводим исследования материалов, технического состояния модулей станции. Она работоспособна и лет 10 точно будет работать без особых замечаний", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.

Рогозин добавил, что хотя формального решения о продлении работы станции нет, все участники проекта МКС понимают, что эксплуатация продлится до 2028, или даже 2030 года.