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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-21T11:46+0300
https://ria.ru/20200221/1565047303.html
На КПП Маньчжурии восстановлены грузоперевозки по маршруту КНР-Европа
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РИА Новости

На КПП Маньчжурии восстановлены грузоперевозки по маршруту КНР-Европа

11:46 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГраница России и Китая на железнодорожном маршруте "Маньчжурия - Сибирь"
Граница России и Китая на железнодорожном маршруте Маньчжурия - Сибирь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Регулярное отправление грузовых поездов по маршруту Китай — Европа, пересекающих КПК Маньчжурия, восстановилось. Всё благодаря активной координации China Railway Harbin Group Co.,Ltd. с таможенным ведомством и российской стороной.
Чтобы обеспечить свободную перевозку товаров предприятий, возобновляющих производство, железнодорожный пункт пропуска "Маньчжурия" с местной таможней и другими соответствующими ведомствами оптимизировали процедуры перевозки и таможенного оформления, касающихся поездов по маршруту Китай-Европа, в результате чего на КПП Маньчжурия время таможенного оформления этих поездов не превышает 3 часа.
В настоящее время через железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия проложено 52 грузовых маршрута Китай-Европа, связывающих Китай с 13 европейскими странами, включая Голландию, Германию, Польшу, Бельгию и Россию.
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