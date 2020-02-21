На КПП Маньчжурии восстановлены грузоперевозки по маршруту КНР-Европа

Чтобы обеспечить свободную перевозку товаров предприятий, возобновляющих производство, железнодорожный пункт пропуска "Маньчжурия" с местной таможней и другими соответствующими ведомствами оптимизировали процедуры перевозки и таможенного оформления, касающихся поездов по маршруту Китай-Европа, в результате чего на КПП Маньчжурия время таможенного оформления этих поездов не превышает 3 часа.