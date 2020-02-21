Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем

"Реакция людей, тот массовый психоз, паника, страх и все то, что творилось вчера, для меня было неожиданностью… Досадно, что мы стали посмешищем во всем мире. Я смотрела новости, как показывали это в Польше, NYT, просто ужасно. Но мы будем разбираться с ситуацией, люди должны спокойно пройти обсервацию и эти 14 дней выдержать и потом будем разбираться", - сказала Верещук в эфире телеканала "Наш".