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Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем
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РИА Новости

Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем

11:46 21.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Украина стала посмешищем во всем мире после того, как жители Полтавской области устроили яростные протесты против приезда в их поселок эвакуированных людей из Китая, где сейчас распространяется коронавирус нового типа, заявила в пятницу депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

"Реакция людей, тот массовый психоз, паника, страх и все то, что творилось вчера, для меня было неожиданностью… Досадно, что мы стали посмешищем во всем мире. Я смотрела новости, как показывали это в Польше, NYT, просто ужасно. Но мы будем разбираться с ситуацией, люди должны спокойно пройти обсервацию и эти 14 дней выдержать и потом будем разбираться", - сказала Верещук в эфире телеканала "Наш".

Она также надеется, что политиков, которые подстрекали людей перекрывать дороги в поселок городского типа Новые Санжары, будет ждать ответственность.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Беспорядки в Полтавской областиИрина ВерещукХубэйВОЗПолтаваНашиУханьВ мире
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