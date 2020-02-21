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Парламент Ирландии не смог выбрать премьер-министра
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РИА Новости

Парламент Ирландии не смог выбрать премьер-министра

11:46 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нижняя палата ирландского парламента не смогла выбрать нового премьер-министра страны, прежний глава правительства Лео Варадкар в соответствии с законом подал президенту прошение об отставке, сообщает местный телеканал RTE.
Голосование за кандидатов на пост премьера проводилось в четверг вечером на первом заседании нижней палаты ирландского парламента нового созыва. Как отмечает телеканал, ни один представитель от четырех партий не смог заручиться достаточной поддержкой законодателей. Больше всего голосов набрала лидер радикально-республиканской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.
Поскольку лидер партии "Фине Гэл", премьер-министр страны Лео Варадкар не смог получить достаточное количество голосов в свою поддержку, он направился к президенту страну, чтобы подать прошение об отставке. Варадкар будет временно исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет согласована новая кандидатура на пост главы правительства.
Прошедшие 8 февраля выборы в Ирландии завершились, как и предсказывал exit poll, сломом традиционной двухпартийной системы. Самое большое количество мест в парламенте – 38 – получила либерально-республиканская партия "Фианна Файл". Однако ее отрыв от конкурентов оказался минимален. Правящая до сих пор партия "Фине Гэл" получила 35 мандатов, а главной новостью стал успех радикально-республиканской партии "Шинн Фейн". Она заняла второе место, получив 37 мест в парламенте.
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Такой результат чреват серьезными проблемами при формировании правительства: "Шинн Фейн" в прошлом была тесно связано с террористической организацией "Ирландская республиканская армия", так что другие партии не стремятся вступать с ней в коалицию. При формировании коалиции основным партиям придется, по всей видимости, обращаться за поддержкой к другим игрокам: "Партия зеленых" получила 12 мест в парламенте, лейбористы и социал-демократы – по шесть.
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Лео ВарадкарШинн ФейнИрландияФине ГэлВ мире
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