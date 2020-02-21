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Китайский автопром возобновил производство на 75%
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РИА Новости

Китайский автопром возобновил производство на 75%

11:45 21.02.2020
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© AP Photo / Olivia ZhangЗавод по переработке угля в Хэцзине
Завод по переработке угля в Хэцзине
© AP Photo / Olivia Zhang
Завод по переработке угля в Хэцзине. Архивное фото
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Автомобильная промышленность Китая после затянувшихся из-за коронавируса каникул уже более чем на 75% возобновила работу, при этом ряд автопроизводителей сообщили о том, что намерены также выпускать и товары медицинского назначения, сообщает Центральное телевидение Китая.
По сведениям телеканала, в последние дни многие китайские автопроизводители, включая BYD, GAC Group и Changan, сообщили о намерении производить защитные медицинские маски.
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К примеру, 19 февраля на одном из заводов GAC Group установили специальное оборудование для производства защитных масок, и уже с четверга началось производство. По предварительным оценкам, к концу февраля ежедневная выработка только на этом предприятии достигнет 1 миллиона масок.
Помимо этого, многие производители машин скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением сократили время производства с 30 до 10 дней, а заказы на них растут постоянно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
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