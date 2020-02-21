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В МИД Ирана прокомментировали введение США санкций из-за выборов
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РИА Новости

В МИД Ирана прокомментировали введение США санкций из-за выборов

11:42 21.02.2020 (обновлено: 11:51 21.02.2020)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Санкции США против Совета по охране конституции Ирана безумны, их политика в отношении Тегерана провалилась, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Эти меры являются ничем иным, как провалом и поражением американской политики максимального давления", - сказал Мусави, чье заявление было опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана.
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По его словам, санкции США против "83 миллионов иранцев", экономический терроризм и давление на них не принесло результатов, а внесение в санкционный список ряд лиц из Совета по охране конституции Ирана представляет собой "крайнюю степень отчаяния".
Он также рекомендовал Вашингтону отказаться от "языка санкций" в отношении Ирана в пользу почтительного отношения, назвав ограничительные меры "безумными" и "не имеющими какого-либо значения".
В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что предстоящие парламентские выборы в Иране являются постановочными, а реальные выборы уже прошли "в секрете". Американский дипломат обвинил в ситуации с выборами в Иране Совет по охране конституции, пять высокопоставленных членов которого минфин США внес в санкционные списки. По его словам, они "отказали иранскому народу в доступе к свободным и честным парламентским выборам".
В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции.
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