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В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 200 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 200 человек

11:37 21.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 204, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 156 зараженных и одном погибшем пациенте.
Выздоровели и выписаны уже 17 человек, на лечении находятся 186 человек, данные по анализам ещё 3 тысячи 180 человек еще в работе.
По данным KCDC, 42 из числа новых случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 6 зараженных из разных районов по всей стране. Таким образом число больных в городе выросло до 153.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТэгуЮжная КореяВ мире
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