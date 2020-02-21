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Алексей Фурсин: сейчас время интересных проектов
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РИА Новости

Алексей Фурсин: сейчас время интересных проектов

11:37 21.02.2020
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
В Москве стартовал четвертый сезон тренингов "Бизнес-уикенд". Это проект столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), благодаря которому молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет могут начать свой бизнес. Занятия проходят бесплатно. О том, что эти курсы дают участникам и какой отдачи от них ждет город, в интервью РИА Новости рассказал глава ДПИР Алексей Фурсин.
- Какова динамика проекта, что нового появилось в этом году?
- В Департаменте предпринимательства мы к любой идее относимся как к бизнес-проекту, и этот - не исключение. У нас не было задачи ходить по школам или вузам и заставлять ребят приходить стройными рядами на "Бизнес-уикенд". Мы продвигали его с помощью маркетинга, через наших коллег, амбассадоров. Нам важно, чтобы у участников была мотивация. Сейчас на сайте проекта https://molpred.moscow/ зарегистрированы более 51 тысячи молодых людей и девушек. Портал дает возможность взаимодействовать с ребятами, они могут найти там всю информацию, пройти онлайн-курсы.
Раньше обучение в "Бизнес-уикенде" было организовано так: тренинг, онлайн-программа, акселератор. Проект стартовал в октябре 2018 года, и в трех циклах однодневных тренингов приняли участие около 28 тысяч старшеклассников и студентов. Из них немногим меньше двух тысяч перешли в акселератор — более глубокую и интенсивную программу. Составной частью проекта являются студенческие форумы предпринимательства, посещаемость которых тоже впечатляет - три таких фестиваля собрали около 30 тысяч ребят.
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В этом году мы решили немного поменять тактику обучения. Первый этап теперь проходит в разных районах города, на 12 площадках. Ребят погружают в мир бизнеса, рассказывают, что такое предпринимательство в Москве, какие есть риски. Общаются с ними действующие предприниматели. Важно, чтобы с ребятами беседовали их ровесники, может быть, люди на пару лет старше. Так информация хорошо воспринимается и результат становится лучше.
Второй этап обучения - выбор ниши, формирование проекта, подготовка бизнес-плана. К третьему этапу, преакселератору, переходят те, кто хочет развивать свою бизнес-идею. Последний этап - акселератор, где проекты выходят на продажи.
- Могут ли самые успешные выпускники рассчитывать на финансовую поддержку?
- В финале участников ждет приятный сюрприз - презентация проектов перед инвесторами, которые готовы вкладывать деньги. Мы уже опробовали такой формат на Студенческом фестивале предпринимательства и увидели заинтересованность бизнесменов, которые в итоге выбрали по одному стартапу. Финансирование может быть разное: в виде займа, доли в компании или интеграции в крупную компанию в качестве структурного подразделения.
- Какую вы видите практическую отдачу с точки зрения развития столичного бизнеса?
- Эффективность принято измерять деньгами и рабочими местами. И у нас есть данные - мы видим более 200 новых предпринимательских инициатив. KPI этого проекта заключается в том, что у бизнеса должен быть минимальный процент закрытий. Если из тысячи человек 10 процентов откроют свое дело, это уже будет хорошим результатом. То есть когда человек уже вошел в эту среду, он должен работать дальше, ведь мы ему даем знания, мотивируем. И если он решил встать на этот путь, то важно не менять решение. Дальше бизнес должен создавать рабочие места. Уже сейчас, по нашей информации, благодаря ребятам их появилось порядка 800 — как временных, так и постоянных.
Что касается эффективности, то приведу еще один пример. Недавно проходил бизнес-завтрак, где мы собрали выпускников акселератора, чтобы они рассказали о результатах своей деятельности. И когда они выступали перед рестораторами и представителями социального бизнеса, стало ясно, что у этих молодых людей совершенно другой образ мышления. Классические вещи они готовы делать проще, быстрее и дешевле. На наших глазах они прекрасно общались и взаимодействовали, обменивались опытом. И нам стало понятно, что мы свою роль выполнили.
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- Какие ошибки совершают чаще всего начинающие молодые предприниматели?
- Одна из основных ошибок - это попытка сразу делать упор на финансах. Ребята занимают деньги у родителей при отсутствующей бизнес-модели. К сожалению, сегодня уровень финансовой грамотности молодежи недостаточен для того, чтобы заниматься бизнесом. Нам часто говорят, что не всегда есть ответы на вопросы о том, как использовать деньги - направить их на инвестиции и расширение бизнеса или отложить на уплату налогов. Всему этому нужно обучать.
Вторая ошибка - это спешка. У молодежи есть мотивация, но нет команды. А любой опытный предприниматель знает, что нужно три ингредиента для успешного "супа", и, кстати, в этом списке нет ни слова о деньгах. Это идея, знание, как воплотить идею в реальный проект, и команда.
- Опыт "Бизнес уикендов" может быть масштабирован?
- Мы видим интерес регионов, и после того, как мы отработаем эту схему, ее смогут перенять и другие города.
У нас много проектов, о которых узнают регионы. Например, есть очень популярная акция "День без турникетов". Видя ее успех, другие регионы попросили франшизу на проведение такой акции у себя. Сейчас аналогичный проект по нашей модели проходит в Челябинской области, в этом году к нему присоединятся еще два региона.
Кроме того, для предпринимателей разных возрастов у нас есть ресурс https://mbm.mos.ru/, где можно найти все — от консультаций и образовательных курсов до услуг от коммерческих организаций по принципу одного окна. И регионы также просят поделиться этим форматом и контентом.
- Есть ли у Департамента еще какие-либо меры по поддержке предпринимательства среди молодежи?
- Сейчас некоторые из наших выпускников помогают нам сформировать новое молодежное движение. По просьбе участников наших программ мы хотим создать клуб молодых предпринимателей при нашем Департаменте. И это будет не формальная структура, а настоящий нетворкинг для заинтересованных людей. Приходя в акселератор, молодые ребята могут лично пообщаться с известными предпринимателями, даже чем-то их заинтересовать. И мне очень приятно, когда зрелые бизнесмены говорят, что для них такое общение — подпитка. Сейчас мы думаем, как эти два потока объединить в молодежном клубе.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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