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Администрация Сеула временно запретит массовые митинги
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РИА Новости

Администрация Сеула временно запретит массовые митинги

11:32 21.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкУчастники митинга с флагами Южной Кореи, США, Великобритании на одной из улиц в Сеуле
Участники митинга с флагами Южной Кореи, США, Великобритании на одной из улиц в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Участники митинга с флагами Южной Кореи, США, Великобритании на одной из улиц в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Администрация южнокорейской столицы Сеула временно запретит массовые митинги из-за опасности распространения коронавируса, сообщил на брифинге мэр города Пак Вон Сун.
"Мы планируем запретить митинги на Сеульской площади, площади Кванхвамун и площади Чхонге для защиты пожилых людей, которые подвержены инфекционным заболеваниям… Те, кто нарушает эту меру, могут быть оштрафованы на сумму до 3 миллионов вон (около 2,5 тысячи долларов)", - заявил Пак Вон Сун.
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По словам мэра, решение основано на местном законе о здравоохранении, который позволяет запрещать митинги или ключевые события из соображений защиты общественного здоровья.
Последние месяцы в Южной Корее на этих площадях почти каждые выходные проходили митинги различных консервативных объединений и партий, которые выступали с критикой администрации Мун Чжэ Ина.
Также мэр заявил, что для предотвращения возможного распространения вируса в Сеуле будут закрыты церкви культа Синчхончжи, в одном из приходов которого в городе Тэгу началась крупная вспышка коронавируса.
Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-ым подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Число зараженных в городе достигло уже 111 человек. Местные власти проверяют на наличие симптомов около 4,5 тысячи верующих в регионе.
Правительство также решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля. Из-за роста количества людей, которых нужно проверить на наличие вируса, власти увеличат число способных на это лабораторий с 77 до 100.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 120 тысяч человек.
По последним данным, в Южной Корее коронавирусом заразились уже 156 человек. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 139 человек, ещё 2 707 проходят проверку.
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Распространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнТэгуЮжная КореяКитайВ мире
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