Администрация Сеула временно запретит массовые митинги

Участники митинга с флагами Южной Кореи, США, Великобритании на одной из улиц в Сеуле. Архивное фото

Участники митинга с флагами Южной Кореи, США, Великобритании на одной из улиц в Сеуле

СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Администрация южнокорейской столицы Сеула временно запретит массовые митинги из-за опасности распространения Администрация южнокорейской столицы Сеула временно запретит массовые митинги из-за опасности распространения коронавируса , сообщил на брифинге мэр города Пак Вон Сун.

"Мы планируем запретить митинги на Сеульской площади, площади Кванхвамун и площади Чхонге для защиты пожилых людей, которые подвержены инфекционным заболеваниям… Те, кто нарушает эту меру, могут быть оштрафованы на сумму до 3 миллионов вон (около 2,5 тысячи долларов)", - заявил Пак Вон Сун.

По словам мэра, решение основано на местном законе о здравоохранении, который позволяет запрещать митинги или ключевые события из соображений защиты общественного здоровья.

Последние месяцы в Южной Корее на этих площадях почти каждые выходные проходили митинги различных консервативных объединений и партий, которые выступали с критикой администрации Мун Чжэ Ина.

Также мэр заявил, что для предотвращения возможного распространения вируса в Сеуле будут закрыты церкви культа Синчхончжи, в одном из приходов которого в городе Тэгу началась крупная вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-ым подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Число зараженных в городе достигло уже 111 человек. Местные власти проверяют на наличие симптомов около 4,5 тысячи верующих в регионе.

Правительство также решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля. Из-за роста количества людей, которых нужно проверить на наличие вируса, власти увеличат число способных на это лабораторий с 77 до 100.

Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 120 тысяч человек.