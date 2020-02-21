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Эксперт оценила предложения по поправкам к Конституции
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РИА Новости

Эксперт оценила предложения по поправкам к Конституции

11:30 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Происходящие преобразования основного закона близки к конституционной реформе, поскольку вносится новый ценностный вектор развития российского государства как социального, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева.
"Мы обобщили международный опыт в этой части и неоднократно на эту тему обменивались (мнениями). Я думаю, что все-таки можно уже оценить происходящее как преобразования, которые близки к конституционной реформе. При том, что вроде как мы не затрагиваем здесь главы первую и вторую (конституции - ред.) и, видимо, не будем затрагивать преамбулу. Но поскольку развивается новый ценностный вектор развития российского государства как социального, наверное, это приближает эти конституционные изменения к конституционной реформе", - рассказала Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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