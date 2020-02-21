Эксперт оценила предложения по поправкам к Конституции

"Мы обобщили международный опыт в этой части и неоднократно на эту тему обменивались (мнениями). Я думаю, что все-таки можно уже оценить происходящее как преобразования, которые близки к конституционной реформе. При том, что вроде как мы не затрагиваем здесь главы первую и вторую (конституции - ред.) и, видимо, не будем затрагивать преамбулу. Но поскольку развивается новый ценностный вектор развития российского государства как социального, наверное, это приближает эти конституционные изменения к конституционной реформе", - рассказала Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".