"Роскосмос" намерен строить все спутники на универсальных платформах

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается выбрать среди российских спутниковых платформ лучшие и строить в будущем все спутники только на них, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем уже в этом году провести работу по выбору универсальных спутниковых платформ с тем, чтобы ... выбрать лучшее и оптимальное решение по этим платформам и выходить на их тиражирование", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.
Рогозин уточнил, что эта работа займет примерно три месяца. Производства, которые освободятся после сокращения номенклатуры спутниковых платформ, будут диверсифицированы.
Сейчас российские спутники строятся на различных платформах. НПО имени Лавочкина использует платформу "Навигатор", а сибирское предприятие ИСС имени Решетнева - платформу "Экспресс". Свои платформы имеются и у других спутникостроителей - ВНИИЭМ, Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и у Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".
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