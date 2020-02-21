Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-21T11:29+0300
https://ria.ru/20200221/1565046151.html
"Роскосмос" намерен строить все спутники на универсальных платформах
https://cdn24.img.ria.ru/images/152399/32/1523993296_0:0:3185:1792_1036x0_80_0_0_bced2e7d855a506d57f4730becbccb6a.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" намерен строить все спутники на универсальных платформах

11:29 21.02.2020
324
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "Роскосмоса" на выставке
Стенд Роскосмоса на выставке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд "Роскосмоса" на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается выбрать среди российских спутниковых платформ лучшие и строить в будущем все спутники только на них, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем уже в этом году провести работу по выбору универсальных спутниковых платформ с тем, чтобы ... выбрать лучшее и оптимальное решение по этим платформам и выходить на их тиражирование", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 11:22РИА Наука
Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
Рогозин уточнил, что эта работа займет примерно три месяца. Производства, которые освободятся после сокращения номенклатуры спутниковых платформ, будут диверсифицированы.
Сейчас российские спутники строятся на различных платформах. НПО имени Лавочкина использует платформу "Навигатор", а сибирское предприятие ИСС имени Решетнева - платформу "Экспресс". Свои платформы имеются и у других спутникостроителей - ВНИИЭМ, Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и у Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".
Павильон Роскосмоса
20 февраля, 17:03
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему "Сфера"
911002
Обсудить 0
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
Международная космическая станция
Рогозин оценил техническое состояние МКС
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин сравнил запуски ракет с наркотиками
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Лукашенко предложил помощь в строительстве космодрома "Восточный"
В больнице
Российские ученые создали компьютерную модель сердца
Макет космического аппарата Ресурс-П
Запуск спутника "Ресурс-П" отложили на 2021 год
Спутники на Земной орбите
Самарские ученые удешевят запуски спутников за счет новой шумозащиты
Павильон Роскосмоса
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему "Сфера"
Байконур
Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Стенд корпорации Ростех
Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей
Падение метеорита в Карелии
Метеорит в Карелии не угрожал населенному пункту, заявил эксперт
Столкновение астероида с Землей
Ученые предложили способ, как отвести от Земли приближающийся астероид
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
23:03Помпео встретился с новым султаном Омана
Лента новостейМолния