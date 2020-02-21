Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

"Мелодия" — владелец крупнейшего аудиоархива в России. Компания принадлежала государству с момента основания в 1964 году.

До 1990-х "Мелодия" была единственной звукозаписывающей компанией в стране. В ее фонотеке около 240 тысяч аудиозаписей на различных носителях.