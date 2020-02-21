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Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
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РИА Новости

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

11:26 21.02.2020 (обновлено: 13:32 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВиниловый диск с записью Государственного Гимна СССР
Виниловый диск с записью Государственного Гимна СССР
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Акционерное общество "Фирма Мелодия" перешло в частные руки, сообщает газета "Ведомости".
Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе. Покупателем стала компания "Формакс", выигравшая торги у "Студии Союз". Сумма сделки составила 329,6 миллиона рублей.
Первый заместитель гендиректора "Мелодии" Карина Абрамян и гендиректор "Формакса" Валерия Брусникина подтвердили изданию информацию о соглашении.
"Мелодия" — владелец крупнейшего аудиоархива в России. Компания принадлежала государству с момента основания в 1964 году.
До 1990-х "Мелодия" была единственной звукозаписывающей компанией в стране. В ее фонотеке около 240 тысяч аудиозаписей на различных носителях.
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Мелодия (фирма)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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Супер Марио
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Илья Васильевич
1100001
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