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Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
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РИА Новости

Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили

11:22 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение хакасских судов по иску о защите чести и достоинства главы республики Валентина Коновалова, сообщили РИА Новости в суде .
Коновалов, как частное лицо, подал иск о защите чести и достоинства после высказываний журналиста Михаила Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В суде сообщили, что глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь, достоинство деловую репутацию и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев. В мае 2019 года исковые требования Коновалова были удовлетворены в полном объеме. Сторона Леонтьева обжаловала решение суда, в сентябре Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского горсуда.
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"Суд отменил решение нижестоящей инстанции по иску главы Хакасии Валентина Коновалова к вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву", - сказал собеседник агентства.
Представитель Коновалова в суде Дмитрий Микляев заявил РИА Новости, что кассационный суд "усмотрел в судебных постановлениях нарушение процессуальных норм и для их восполнения отправил дело на новое рассмотрение".
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"Данное решение кассационного суда вовсе не означает, что судом первой инстанции было по существу принято неверное решение. Поскольку суд кассационной инстанции ограничен в полномочиях, например, по исследованию доказательств, дело было направлено для нового рассмотрения в суд первой инстанции", - пояснил Микляев.
"Мы вновь будем поддерживать наши исковые требования в полном объеме, направленные на защиту чести и достоинства истца", - добавил он, говоря о пересмотре дела.
Прошлым летом Коновалов заявлял, что считает инцидент с Леонтьевым исчерпанным.
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Валентин КоноваловМихаил ЛеонтьевРеспублика ХакасияОбщество
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