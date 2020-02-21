Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили

КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение хакасских судов по иску о защите чести и достоинства главы республики Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение хакасских судов по иску о защите чести и достоинства главы республики Валентина Коновалова , сообщили РИА Новости в суде .

Коновалов, как частное лицо, подал иск о защите чести и достоинства после высказываний журналиста Михаила Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В суде сообщили, что глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь, достоинство деловую репутацию и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев. В мае 2019 года исковые требования Коновалова были удовлетворены в полном объеме. Сторона Леонтьева обжаловала решение суда, в сентябре Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского горсуда.

"Суд отменил решение нижестоящей инстанции по иску главы Хакасии Валентина Коновалова к вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву", - сказал собеседник агентства.

Представитель Коновалова в суде Дмитрий Микляев заявил РИА Новости, что кассационный суд "усмотрел в судебных постановлениях нарушение процессуальных норм и для их восполнения отправил дело на новое рассмотрение".

"Данное решение кассационного суда вовсе не означает, что судом первой инстанции было по существу принято неверное решение. Поскольку суд кассационной инстанции ограничен в полномочиях, например, по исследованию доказательств, дело было направлено для нового рассмотрения в суд первой инстанции", - пояснил Микляев.

"Мы вновь будем поддерживать наши исковые требования в полном объеме, направленные на защиту чести и достоинства истца", - добавил он, говоря о пересмотре дела.