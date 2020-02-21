На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста в селе Новые Санжары Полтавской области

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста в селе Новые Санжары Полтавской области

НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 21 фев - РИА Новости. Обстановка в Новых Санжарах на Обстановка в Новых Санжарах на Украине , где прошли массовые протесты в связи с эвакуацией граждан из КНР из-за коронавируса, стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области , которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело.

Ситуация в центре Новых Санжар, а также у санатория спокойная, митингующих нет. При этом на прилегающих к медучреждению улицах дежурят отряды полиции. Коммунальщики убирают мусор и покрышки, оставшиеся после митинга.

Территорию санатория охраняют военнослужащие Национальной гвардии в масках. Около санатория остаются автобусы, на которых привезли эвакуированных. Кроме того, в пятницу туда заехал автомобиль химико-радиологической лаборатории.

Правоохранителей в Новых Санжарах в пятницу значительно меньше, чем в четверг, сняты полицейские блокпосты на въезде в посёлок.