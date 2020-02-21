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На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
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РИА Новости

На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая

11:22 21.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoДемонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста в селе Новые Санжары Полтавской области
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста в селе Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста в селе Новые Санжары Полтавской области
НОВЫЕ САНЖАРЫ (Полтавская область, Украина), 21 фев - РИА Новости. Обстановка в Новых Санжарах на Украине, где прошли массовые протесты в связи с эвакуацией граждан из КНР из-за коронавируса, стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело.
Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Вчера, 02:08
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Ситуация в центре Новых Санжар, а также у санатория спокойная, митингующих нет. При этом на прилегающих к медучреждению улицах дежурят отряды полиции. Коммунальщики убирают мусор и покрышки, оставшиеся после митинга.
Территорию санатория охраняют военнослужащие Национальной гвардии в масках. Около санатория остаются автобусы, на которых привезли эвакуированных. Кроме того, в пятницу туда заехал автомобиль химико-радиологической лаборатории.
Правоохранителей в Новых Санжарах в пятницу значительно меньше, чем в четверг, сняты полицейские блокпосты на въезде в посёлок.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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20 февраля, 11:49
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
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