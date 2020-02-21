Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удивился безаварийному завершению космических пусков в 2019 году, но намерен доказать, что это не случайность, а планомерная работа госкорпорации по повышению качества ракетной техники.
"Хочу похвалиться: впервые за 16 лет государственная корпорация "Роскосмос" и ее предприятия завершили год без единой аварии. Для нас это очень важный результат. Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий", - сказал Рогозин на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".
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Он напомнил об авариях с европейской ракетой Vega, нештатных испытаниях американских пилотируемых кораблей, аварии китайской космической техники.
По его словам, Роскосмос намерен закрепить достигнутый результат безаварийности, чтобы доказать, что это не случайность, а тенденция, сложившаяся благодаря усилиям госкорпорации по повышению качества продукции.