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РИА Наука
2020-02-21T11:22+0300
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Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
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РИА Новости

Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии

11:22 21.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удивился безаварийному завершению космических пусков в 2019 году, но намерен доказать, что это не случайность, а планомерная работа госкорпорации по повышению качества ракетной техники.
"Хочу похвалиться: впервые за 16 лет государственная корпорация "Роскосмос" и ее предприятия завершили год без единой аварии. Для нас это очень важный результат. Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий", - сказал Рогозин на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".
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По его словам, Роскосмос намерен закрепить достигнутый результат безаварийности, чтобы доказать, что это не случайность, а тенденция, сложившаяся благодаря усилиям госкорпорации по повышению качества продукции.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
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