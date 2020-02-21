Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии

Он напомнил об авариях с европейской ракетой Vega, нештатных испытаниях американских пилотируемых кораблей, аварии китайской космической техники.

По его словам, Роскосмос намерен закрепить достигнутый результат безаварийности, чтобы доказать, что это не случайность, а тенденция, сложившаяся благодаря усилиям госкорпорации по повышению качества продукции.