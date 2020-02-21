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Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
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РИА Новости

Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво

11:21 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПетр Павленский
Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Петр Павленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский заявил в интервью телеканалу CNN, что украл видео интимного характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво, с компьютера своей девушки.
Ранее Павленский, которому предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео, заявил, что не жалеет о произошедшем и не боится лишиться политического убежища во Франции.

"Я украл материалы с ее компьютера. Она не знала, что я нашел и взял это видео. Оно было опубликовано и начало расходиться, и после она не могла ничего поделать", - сказал по-французски художник-акционист телеканалу CNN.

Канал отмечает, что видео Павленский выкрал еще в ноябре минувшего года.
Художник отметил, что его девушка тогда заявила: "Ладно, если ты делаешь так, то делай". По его словам, подруга была "недовольна" тем, что он заполучил файлы без спросу. Для него публикация видео стала "только началом", и он был рад, что людям оказался нужен этот материал.
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Также он заявил, что в действительности "не думает" по поводу возможности лишения его политубежища во Франции. На протяжении жизни на него сыпались "угрозы", и он привык к тому, что всегда есть что-то, "что может запугать".
Ранее прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера", на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво. Кроме того, в отношении Павленского, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, начато предварительное следствие по делу о драке, произошедшей 31 декабря прошлого года. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения, они находятся под судебным контролем. По второму делу Павленскому пока обвинения не предъявлены, он будет вызван в судебные органы дополнительно, отметил во вторник его адвокат.
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Петр ПавленскийФранцияПарижВ мире
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