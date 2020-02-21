Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист Российский художник-акционист Петр Павленский заявил в интервью телеканалу CNN, что украл видео интимного характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво, с компьютера своей девушки.

Ранее Павленский, которому предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео, заявил, что не жалеет о произошедшем и не боится лишиться политического убежища во Франции.

"Я украл материалы с ее компьютера. Она не знала, что я нашел и взял это видео. Оно было опубликовано и начало расходиться, и после она не могла ничего поделать", - сказал по-французски художник-акционист телеканалу CNN.

Канал отмечает, что видео Павленский выкрал еще в ноябре минувшего года.

Художник отметил, что его девушка тогда заявила: "Ладно, если ты делаешь так, то делай". По его словам, подруга была "недовольна" тем, что он заполучил файлы без спросу. Для него публикация видео стала "только началом", и он был рад, что людям оказался нужен этот материал.

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Также он заявил, что в действительности "не думает" по поводу возможности лишения его политубежища во Франции. На протяжении жизни на него сыпались "угрозы", и он привык к тому, что всегда есть что-то, "что может запугать".