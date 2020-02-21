МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Интернет-издание Интернет-издание The Insider некорректно интерпретировало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об уровне ВВП стран БРИКС, говорится в сообщении МИД РФ, в свою очередь в издании сообщили, что не получали обращений от российского внешнеполитического ведомства.

"Обратили внимание на публикацию интернет-издания The Insider, в заголовок которой было вынесено утверждение о том, что министр иностранных дел России С.В. Лавров якобы "объявил об экономической победе БРИКС над Западом". Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились", - отметили в МИД РФ.

В статье, в частности, указано, что, вопреки заявлениям Лаврова, совокупный ВВП стран G7 почти вдвое выше показателя БРИКС. Согласно сообщению МИД, в действительности Лавров, выступая 15 февраля перед экспертами на "круглом столе" форума "Примаковские чтения", говорил "о показателях совокупного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, который у стран БРИКС выше, чем у стран "Группы семи" (50,78 трлн долларов против 43,68 трлн долларов)". Причем ранее эти официальные данные МВФ уже неоднократно озвучивались, указали в МИД РФ.

"Вызывают недоумение подобные попытки манипуляции общественным мнением, явно не демонстрирующие высокий профессионализм автора статьи", - отмечается в сообщении.

"Мы не согласны, в заголовке была не цитата (в заголовок бы она не уместилась просто), там был передан общий смысл. Цитата была в самом тексте, и там она была точной", - сказал РИА Новости главный редактор издания Роман Доброхотов, выразив несогласие с тем, что цитата была подана некорректно. Он отметил, что Лавров посчитал ВВП по паритету покупательной способности (ППС).