Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T14:06+0300
https://ria.ru/20200221/1565045302.html
МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564844000_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_79b5ce8f8314db430b39c4a632b2564e.jpg
РИА Новости

МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС

11:16 21.02.2020 (обновлено: 14:06 21.02.2020)
932
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Интернет-издание The Insider некорректно интерпретировало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об уровне ВВП стран БРИКС, говорится в сообщении МИД РФ, в свою очередь в издании сообщили, что не получали обращений от российского внешнеполитического ведомства.
"Обратили внимание на публикацию интернет-издания The Insider, в заголовок которой было вынесено утверждение о том, что министр иностранных дел России С.В. Лавров якобы "объявил об экономической победе БРИКС над Западом". Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились", - отметили в МИД РФ.
В статье, в частности, указано, что, вопреки заявлениям Лаврова, совокупный ВВП стран G7 почти вдвое выше показателя БРИКС. Согласно сообщению МИД, в действительности Лавров, выступая 15 февраля перед экспертами на "круглом столе" форума "Примаковские чтения", говорил "о показателях совокупного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, который у стран БРИКС выше, чем у стран "Группы семи" (50,78 трлн долларов против 43,68 трлн долларов)". Причем ранее эти официальные данные МВФ уже неоднократно озвучивались, указали в МИД РФ.
"Вызывают недоумение подобные попытки манипуляции общественным мнением, явно не демонстрирующие высокий профессионализм автора статьи", - отмечается в сообщении.
"Мы не согласны, в заголовке была не цитата (в заголовок бы она не уместилась просто), там был передан общий смысл. Цитата была в самом тексте, и там она была точной", - сказал РИА Новости главный редактор издания Роман Доброхотов, выразив несогласие с тем, что цитата была подана некорректно. Он отметил, что Лавров посчитал ВВП по паритету покупательной способности (ППС).
"Но некорректно сравнивать размер экономики, измеряя ее по внутренним ценам, особенно если речь о Китае. Если же сравнить ВВП без учета ППС, окажется, что страны Запада вдвое больше", - отметил собеседник агентства. "Мы не получали ни писем, ни по телефону никаких замечаний ", - сказал Доброхотов, добавив, что всегда рад пообщаться с официальным представителем МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
20 февраля, 16:46
В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации
3711003
Обсудить 1
МедиавойныМВФКитайThe InsiderG7БРИКССергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
NYT: разведка США предупредила о "вмешательстве" России в выборы
Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Петр Павленский
Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США
Анатолий Гриценко
Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Глава комиссии ОП по СМИ хочет запустить инициативу "Стоп Twitter"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал об отказах Эстонии в шенгенских визах россиянам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Крашенинников оценил утверждение, что российскую Конституцию "списали"
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Россия донесла в ОБСЕ свою позицию о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Человек проверяет вес
Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
23:03Помпео встретился с новым султаном Омана
Лента новостейМолния