В чем пришли звезды на открытие Берлинале: лучшие и худшие наряды

Эмилию Шуле не испугала прохладная погода. Она появилась на красной дорожке в пышном платье с открытыми плечами. И, надо сказать, выглядела в нем прекрасно. Короткая и гладко уложенная прическа "под мальчика" только добавила шика в ее образ.