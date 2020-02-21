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2020-02-21T13:56+0300
https://ria.ru/20200221/1565045107.html
В чем пришли звезды на открытие Берлинале: лучшие и худшие наряды
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РИА Новости

В чем пришли звезды на открытие Берлинале: лучшие и худшие наряды

13:56 21.02.2020
1665
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Германии открылся 70-й Берлинский международный фестиваль. В основной программе конкурса 18 фильмов из разных стран. Пока зрители и члены жюри знакомятся с работами участников, звезды демонстрируют наряды на красной дорожке. Лучшие и худшие образы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В этом году большинство актрис сделали акцент на черном цвете.

Так, Сигурни Уивер, исполнившая главную роль в фильме "Мой год Сэлинджера" (лента открыла фестиваль), выглядела роскошно в длинном платье классического силуэта.

Лаконичный образ дополнил тонкий ремень, украшенный стразами, и застежкой в виде змеи.

Актриса Сигурни Уивер на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
1 из 13

В этом году большинство актрис сделали акцент на черном цвете.

Так, Сигурни Уивер, исполнившая главную роль в фильме "Мой год Сэлинджера" (лента открыла фестиваль), выглядела роскошно в длинном платье классического силуэта.

Лаконичный образ дополнил тонкий ремень, украшенный стразами, и застежкой в виде змеи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ее примеру последовала и немецкая модель Стефани Гизингер.

Победительница шоу "Germany’s next top model" выглядела изящно в наряде от бренда Vetements.

Актриса Стефани Гизингер на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
2 из 13

Ее примеру последовала и немецкая модель Стефани Гизингер.

Победительница шоу "Germany’s next top model" выглядела изящно в наряде от бренда Vetements.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса и сценарист Хайке Макач блистала в коротком платье то ли с длинным шлейфом, то ли с накидка в тон.

Актриса, сценарист Хайке Макач на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
3 из 13

Актриса и сценарист Хайке Макач блистала в коротком платье то ли с длинным шлейфом, то ли с накидка в тон.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Эмилию Шуле не испугала прохладная погода. Она появилась на красной дорожке в пышном платье с открытыми плечами. И, надо сказать, выглядела в нем прекрасно. Короткая и гладко уложенная прическа "под мальчика" только добавила шика в ее образ.

Актриса Эмилия Шуле на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
4 из 13

Эмилию Шуле не испугала прохладная погода. Она появилась на красной дорожке в пышном платье с открытыми плечами. И, надо сказать, выглядела в нем прекрасно. Короткая и гладко уложенная прическа "под мальчика" только добавила шика в ее образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В отличие от многих коллег, которые выбрали демократичные наряды черного цвета, Аннабель Манденг пришла в элегантном длинном платье розового цвета. Акцентом стал рюш на одно плечо и сверкающая брошь на лифе.

Актриса Аннабель Манденг на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
5 из 13

В отличие от многих коллег, которые выбрали демократичные наряды черного цвета, Аннабель Манденг пришла в элегантном длинном платье розового цвета. Акцентом стал рюш на одно плечо и сверкающая брошь на лифе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Нина Хосс тоже отказалась от мрачных цветов и пришла в минималистичном наряде молочного цвета.

Насыщенная помада на губах стала отличным дополнением ее образа.

Актриса Нина Хосс на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
6 из 13

Актриса Нина Хосс тоже отказалась от мрачных цветов и пришла в минималистичном наряде молочного цвета.

Насыщенная помада на губах стала отличным дополнением ее образа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Леа ван Акен покорила Берлинале разноцветным платьем с пышными рукавами от датского дизайнера Stine Goya.

Актриса Леа ван Акен на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
7 из 13

Актриса Леа ван Акен покорила Берлинале разноцветным платьем с пышными рукавами от датского дизайнера Stine Goya.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джессика Шварц пошла еще дальше. Вместо платья она выбрала брючный костюм. Но очень женственный и нежный. В нем даже дурачиться получается красиво.

Актриса Джессика Шварц на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
8 из 13

Джессика Шварц пошла еще дальше. Вместо платья она выбрала брючный костюм. Но очень женственный и нежный. В нем даже дурачиться получается красиво.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Яна Палласке выбрала очень интересный фасон. Платье как будто сползло с плечей. Модным критикам, может быть, не понравится, а зеваки и фанаты одобрили ее смелость.

Актриса Яна Палласке на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
9 из 13

Актриса Яна Палласке выбрала очень интересный фасон. Платье как будто сползло с плечей. Модным критикам, может быть, не понравится, а зеваки и фанаты одобрили ее смелость.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А вот Кристиана Пауль выглядела странно в блестящем костюме, напоминающего героев из фильма "Танцор диско".

Актриса Кристиана Пауль на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
10 из 13

А вот Кристиана Пауль выглядела странно в блестящем костюме, напоминающего героев из фильма "Танцор диско".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Йелла Хаазе (слева) и Лена Урцендовски пришли в воздушных нарядах.

Выглядело это мило, но все-таки такие платья лучше бы смотрелись на выпускном вечере в школе.

Актриса Йелла Хаазе на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
11 из 13

Йелла Хаазе (слева) и Лена Урцендовски пришли в воздушных нарядах.

Выглядело это мило, но все-таки такие платья лучше бы смотрелись на выпускном вечере в школе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Блестящее платье-футляр, которое выбрала Вероника Феррес, выглядело неинтересно. Хотя и отлично село по фигуре.

Актриса Вероника Феррес на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
12 из 13

Блестящее платье-футляр, которое выбрала Вероника Феррес, выглядело неинтересно. Хотя и отлично село по фигуре.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Франциска Вайс напоминала то ли моряка, то ли сразу несколько флагов. Диагональные, вертикальные и горизонтальные полоски — это перебор.

Актриса Франциска Вайс на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
13 из 13

Актриса Франциска Вайс напоминала то ли моряка, то ли сразу несколько флагов. Диагональные, вертикальные и горизонтальные полоски — это перебор.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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