В чем пришли звезды на открытие Берлинале: лучшие и худшие наряды

В этом году большинство актрис сделали акцент на черном цвете.
Так, Сигурни Уивер, исполнившая главную роль в фильме "Мой год Сэлинджера" (лента открыла фестиваль), выглядела роскошно в длинном платье классического силуэта.
Лаконичный образ дополнил тонкий ремень, украшенный стразами, и застежкой в виде змеи.
В этом году большинство актрис сделали акцент на черном цвете.
Так, Сигурни Уивер, исполнившая главную роль в фильме "Мой год Сэлинджера" (лента открыла фестиваль), выглядела роскошно в длинном платье классического силуэта.
Лаконичный образ дополнил тонкий ремень, украшенный стразами, и застежкой в виде змеи.
Ее примеру последовала и немецкая модель Стефани Гизингер.
Победительница шоу "Germany’s next top model" выглядела изящно в наряде от бренда Vetements.
Ее примеру последовала и немецкая модель Стефани Гизингер.
Победительница шоу "Germany’s next top model" выглядела изящно в наряде от бренда Vetements.
Актриса и сценарист Хайке Макач блистала в коротком платье то ли с длинным шлейфом, то ли с накидка в тон.
Актриса и сценарист Хайке Макач блистала в коротком платье то ли с длинным шлейфом, то ли с накидка в тон.
Эмилию Шуле не испугала прохладная погода. Она появилась на красной дорожке в пышном платье с открытыми плечами. И, надо сказать, выглядела в нем прекрасно. Короткая и гладко уложенная прическа "под мальчика" только добавила шика в ее образ.
Эмилию Шуле не испугала прохладная погода. Она появилась на красной дорожке в пышном платье с открытыми плечами. И, надо сказать, выглядела в нем прекрасно. Короткая и гладко уложенная прическа "под мальчика" только добавила шика в ее образ.
В отличие от многих коллег, которые выбрали демократичные наряды черного цвета, Аннабель Манденг пришла в элегантном длинном платье розового цвета. Акцентом стал рюш на одно плечо и сверкающая брошь на лифе.
В отличие от многих коллег, которые выбрали демократичные наряды черного цвета, Аннабель Манденг пришла в элегантном длинном платье розового цвета. Акцентом стал рюш на одно плечо и сверкающая брошь на лифе.
Актриса Нина Хосс тоже отказалась от мрачных цветов и пришла в минималистичном наряде молочного цвета.
Насыщенная помада на губах стала отличным дополнением ее образа.
Актриса Нина Хосс тоже отказалась от мрачных цветов и пришла в минималистичном наряде молочного цвета.
Насыщенная помада на губах стала отличным дополнением ее образа.
Актриса Леа ван Акен покорила Берлинале разноцветным платьем с пышными рукавами от датского дизайнера Stine Goya.
Актриса Леа ван Акен покорила Берлинале разноцветным платьем с пышными рукавами от датского дизайнера Stine Goya.
Джессика Шварц пошла еще дальше. Вместо платья она выбрала брючный костюм. Но очень женственный и нежный. В нем даже дурачиться получается красиво.
Джессика Шварц пошла еще дальше. Вместо платья она выбрала брючный костюм. Но очень женственный и нежный. В нем даже дурачиться получается красиво.
Актриса Яна Палласке выбрала очень интересный фасон. Платье как будто сползло с плечей. Модным критикам, может быть, не понравится, а зеваки и фанаты одобрили ее смелость.
Актриса Яна Палласке выбрала очень интересный фасон. Платье как будто сползло с плечей. Модным критикам, может быть, не понравится, а зеваки и фанаты одобрили ее смелость.
А вот Кристиана Пауль выглядела странно в блестящем костюме, напоминающего героев из фильма "Танцор диско".
А вот Кристиана Пауль выглядела странно в блестящем костюме, напоминающего героев из фильма "Танцор диско".
Йелла Хаазе (слева) и Лена Урцендовски пришли в воздушных нарядах.
Выглядело это мило, но все-таки такие платья лучше бы смотрелись на выпускном вечере в школе.
Йелла Хаазе (слева) и Лена Урцендовски пришли в воздушных нарядах.
Выглядело это мило, но все-таки такие платья лучше бы смотрелись на выпускном вечере в школе.
Блестящее платье-футляр, которое выбрала Вероника Феррес, выглядело неинтересно. Хотя и отлично село по фигуре.
Блестящее платье-футляр, которое выбрала Вероника Феррес, выглядело неинтересно. Хотя и отлично село по фигуре.
Актриса Франциска Вайс напоминала то ли моряка, то ли сразу несколько флагов. Диагональные, вертикальные и горизонтальные полоски — это перебор.
Актриса Франциска Вайс напоминала то ли моряка, то ли сразу несколько флагов. Диагональные, вертикальные и горизонтальные полоски — это перебор.