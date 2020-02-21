Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Мужчина поссорился с матерью и во время конфликта избил ее, а затем задушил, уточняет ведомство. После преступления он решил покончить жизнь самоубийством, однако не смог сделать этого и поджег квартиру, в которой находилось тело его матери.