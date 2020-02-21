Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев - РИА Новости. Жителя Нижневартовска (ХМАО) приговорили к 13 годам колонии, он убил собственную мать во время ссоры и поджег квартиру, но испугался огня и выпрыгнул в окно, спасатели нашли его висящим на дереве, сообщает в пятницу региональная прокуратура.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Мужчина поссорился с матерью и во время конфликта избил ее, а затем задушил, уточняет ведомство. После преступления он решил покончить жизнь самоубийством, однако не смог сделать этого и поджег квартиру, в которой находилось тело его матери.
"Впоследствии, испугавшись пожара, выпрыгнул из окна квартиры, зацепившись при этом за дерево, и находился там до момента приезда сотрудников МЧС", - отметили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении 36-летнего югорчанина было возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство".
"С учетом позиции прокуратуры Нижневартовска суд признал... мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в прокуратуре Югры. Ранее мужчина уже был судим, добавили в надзорном органе.