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На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
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РИА Новости

На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани

11:11 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани проголосовал на проходящих в стране выборах, полиция сообщает об очередях на многих избирательных участках.
В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции.
Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране
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В Иране начались парламентские выборы
Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.

"Согласно полученным нами отчетам, на многих избирательных участках страны скопились длинные очереди", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB слова главы полиции Тегерана Хосейна Рахими.

Ранее на выборах свой голос отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, указав, что любой иранец, кому важны национальные интересы страны, будет участвовать в избирательном процессе.
Выборы проходят на фоне очередного санкционного витка со стороны США. Накануне США расширили санкции, которые на этот раз коснулись Совет по охране конституции Ирана – органа, утверждавшего кандидатуры баллотировавшихся на выборы. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что предстоящие парламентские выборы в Иране являются постановочными, а реальные выборы уже прошли "в секрете".
В Совете по охране конституции в ответ на это заявили, что США, где наблюдается неопределенность в преддверии выборов, не вправе рассуждать об Иране.
Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции. От изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.
В зале заседаний парламента Ирана
00:24
Процедура выборов в парламент Ирана
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Хасан РоуханиАли ХаменеиИранВ мире
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