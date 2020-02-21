В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом

РИМ, 21 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Четвертый случай заражения Четвертый случай заражения коронавирусом выявлен в Италии : в городе Кодоньо на севере страны в четверг был госпитализирован мужчина, тест которого на новый тип вируса дал положительный результат, сообщил журналистам асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.

"Мужчина находится в отделении интенсивной терапии в больнице Кодоньо. В настоящее время в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме проводятся повторные анализы", - сказал министр областного правительства.

По словам Галлеры, сейчас устанавливаются все граждане, контактировавшие в последнее время с заразившимся коронавирусом мужчиной, им также будут сделаны тесты. Асессор заявил, что позднее в пятницу проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет обо всех деталях, связанных с данным случаем.

По данным итальянских СМИ, речь идет о 37-летнем итальянце, который не был в Китае и не имел в последнее время никаких контактов с китайскими гражданами. Однако, согласно этой информации, он присутствовал на ужине, где были итальянцы, имевшие такие контакты.

В конце января у двух пожилых китайских туристов, находившихся в Италии, было выявлено заражение коронавирусом и их немедленно поместили в институт Lazzaro Spallanzani. Граждане Китая находятся в отделении интенсивной терапии, им проводится лечение новейшими противовирусными препаратами. В последнее время врачи наблюдают определенное улучшение их состояния.

О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя. Мужчина также находится в институте Lazzaro Spallanzani, его состояние пока не вызывает особых опасений у врачей.

Кроме того, во вторник служба гражданской обороны Италии сообщила, что среди итальянских туристов, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама, также выявлен один случай заражения коронавирусом. Власти Японии ввели карантин на судне, где коронавирусом заражены более 350 человек. Итальянские власти уже направили в Йокогаму военный самолет, на котором итальянцы будут эвакуированы на родину.

В четверг после более чем двухнедельного карантина 19 граждан Италии, прибывших в Рим из Уханя 3 февраля, были отпущены домой. Ожидается, что в пятницу из столичного военного городка Чеккиньола будут выпущены оставшиеся 36 человек, доставленных из Китая.

Совет министров Италии 31 января принял постановление на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Тогда же было решено прекратить авиационное сообщение с Китаем за исключением грузовых рейсов.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.