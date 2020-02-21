Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Находкинский транспортный прокурор проведет проверку после сообщения о состоянии акватории в Приморье, где на воде отмечается масштабное загрязнение черным веществом, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

В группе Vladivosto k в Facebook один из подписчиков опубликовал сообщение о ситуации в акватории. Он сообщил о загрязнении на большой площади акватории. Автор отметил, что это угольная пыль в "бухте порт Восточный".

"Видео направлено находкинскому транспортному прокурору для проведения проверки. По видео визуально сложно определить место и вид загрязнения", - сказала Глазова.

По ее словам, это не производственная зона, это может быть и пляж, и территория севернее Врангеля.

Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.