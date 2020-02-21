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Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
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РИА Новости

Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье

11:08 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
Вид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Находкинский транспортный прокурор проведет проверку после сообщения о состоянии акватории в Приморье, где на воде отмечается масштабное загрязнение черным веществом, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
В группе Vladivostok в Facebook один из подписчиков опубликовал сообщение о ситуации в акватории. Он сообщил о загрязнении на большой площади акватории. Автор отметил, что это угольная пыль в "бухте порт Восточный".
"Видео направлено находкинскому транспортному прокурору для проведения проверки. По видео визуально сложно определить место и вид загрязнения", - сказала Глазова.
По ее словам, это не производственная зона, это может быть и пляж, и территория севернее Врангеля.
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7 декабря 2019, 12:00Акценты
За полярным кругом: как в Мурманске борются с угольной пыльюМурманский морской торговый порт отчитался о результатах экологической программы: территорию закрыли яркими защитными экранами, установили водяные пушки. Оценить "зеленые" проекты порта и полюбоваться работой кранов отправился корреспондент радио Sputnik.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
В начале декабря 2019 года была приостановлена работа компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке до устранения нарушений экологических норм, а в начале февраля стивидорной компании ООО "Порт Вера" выписали штрафы на 500 тысяч рублей после появления видео с облаками угольной пыли над акваторией.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинНаходкаРоссияГлазовОбщество
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