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РИА Наука
2020-02-21T11:06+0300
https://ria.ru/20200221/1565044611.html
Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
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РИА Новости

Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов

11:06 21.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскосмос планирует в 2020 году увеличить количество космических пусков по сравнению с прошлым годом, но точную цифру не указывает, чтобы избежать недопонимания со стороны журналистов, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Их (пусков в 2020 году - ред.) будет больше. Не хочу назвать цифру, потому что сразу уйдет в прессу, потому что все будут считать: что Рогозин сказал в начале года и что у него вышло в конце года. Не буду давать пищу для размышлений. Но это будет больше точно, чем 25 пусков", - сказал он на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".
В начале 2019 года Рогозин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плане в 45 космических пусков. В итоге было выполнено 25. Как пояснил Рогозин, это количество включает только космические старты, не считая пуски военных ракет, которые также изготавливает Роскосмос.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий РогозинРоссия
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