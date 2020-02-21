Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов

"Их (пусков в 2020 году - ред.) будет больше. Не хочу назвать цифру, потому что сразу уйдет в прессу, потому что все будут считать: что Рогозин сказал в начале года и что у него вышло в конце года. Не буду давать пищу для размышлений. Но это будет больше точно, чем 25 пусков", - сказал он на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".