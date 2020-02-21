Минэнерго изучит предложение "Силмаша" по экспериментальной ТЭС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил Минэнерго РФ изучить предложения "Силовых машин", в числе которых строительство экспериментальной ТЭС на 700 МВт для обкатки газовых турбин, сообщили РИА Новости в Минэнерго.

В отраслевом телеграм-канале было размещено письмо "Силовых машин" в адрес президента РФ Владимира Путина, где компания считает необходимым построить экспериментальную ТЭС на 700 МВт и просит поручить Минэнерго РФ разработать механизм возврата инвестиций. Кроме того компания просит не заключать СПИК по газовым турбинам, а также исключить из программы модернизации ТЭС проект Заинской ГРЭС с нелокализованной турбиной Siemens. Письмо было спущено профильному вице-премьеру Юрию Борисову, который в свою очередь дал поручение разобраться Минэнерго РФ.

"Подтверждаем получение поручения от заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова", - сообщили РИА Новости в министерстве.

В Минэнерго отметили, что "правительством уже разработаны механизмы поддержки применения отечественного оборудования при строительстве и модернизации генерирующих объектов". Так, есть предложение по дополнительному отбору проектов на 2 ГВт на базе газовых турбин в рамках программы модернизации ТЭС. Кроме этого, Минэнерго РФ определило требования и список площадок электростанций, которые могут быть использованы в качестве испытательных стендов для "обкатки" газовых турбин средней и большой мощности.