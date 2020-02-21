Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.

Процесс проходит заочно - подсудимый находится на Украине , а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.

"Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Помимо этого, он попросил после освобождения на четыре года запретить Гриценко заниматься "деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете".

По данным СК РФ , экс-министр находится в международном розыске, однако накануне адвокат Гриценко Дмитрий Динзе огласил ответ Интерпола, из которого следует, что международная полиция не будет участвовать в этом деле.

В чем обвиняют

Украинскому политику, на тот момент уже давно не министру обороны, вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах.

В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины. Сам Гриценко виновным себя не считает.

Политическая биография

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы.

В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.

В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.

Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году – 5,4% голосов, а в 2019 году – 6,91% голосов.