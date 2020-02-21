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Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
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РИА Новости

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

11:02 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАнатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Анатолий Гриценко. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
Процесс проходит заочно - подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.
"Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал гособвинитель.
Помимо этого, он попросил после освобождения на четыре года запретить Гриценко заниматься "деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете".
По данным СК РФ, экс-министр находится в международном розыске, однако накануне адвокат Гриценко Дмитрий Динзе огласил ответ Интерпола, из которого следует, что международная полиция не будет участвовать в этом деле.
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В чем обвиняют

Украинскому политику, на тот момент уже давно не министру обороны, вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах.
В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины. Сам Гриценко виновным себя не считает.

Политическая биография

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы.
В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.
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В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.
Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году – 5,4% голосов, а в 2019 году – 6,91% голосов.
Против Гриценко возбуждались уголовные дела не только в России, но и на Украине. В 2014 году Генпрокуратура Украины объявила, что действия Гриценко и других экс-министров обороны привели Вооруженные силы страны в "состояние ненадлежащего боеготовности", и открыла уголовное производство по статье "Служебная халатность". Чем закончилось расследование, не сообщалось.
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Следственный комитет России (СК РФ)Анатолий ГриценкоРоссияУкраина
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