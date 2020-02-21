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В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
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РИА Новости

В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД

11:00 21.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пассажир автомобиля в Кирове, который был остановлен сотрудниками ДПС, избил журналиста местного телеканала, снимавшего сюжет о нарушителях правил дорожного движения, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
"По результатам сообщения средств массовой информации о воспрепятствовании законной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 8 февраля в Кирове наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был молодой человек с признаками алкогольного опьянения.
Отмечается, что в это же время на месте происшествия журналист одного из телеканалов города снимал сюжет о нарушителях ПДД. Сообщается, что пассажир остановленного автомобиля потребовал прекратить съемку, угрожая ему силой, а впоследствии несколько раз ударил журналиста.
В настоящее время следователи изучают полученное от журналиста видео, опрашивают свидетелей, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
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