В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пассажир автомобиля в Пассажир автомобиля в Кирове , который был остановлен сотрудниками ДПС, избил журналиста местного телеканала, снимавшего сюжет о нарушителях правил дорожного движения, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ

"По результатам сообщения средств массовой информации о воспрепятствовании законной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 8 февраля в Кирове наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Отмечается, что в это же время на месте происшествия журналист одного из телеканалов города снимал сюжет о нарушителях ПДД. Сообщается, что пассажир остановленного автомобиля потребовал прекратить съемку, угрожая ему силой, а впоследствии несколько раз ударил журналиста.