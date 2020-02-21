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Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
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РИА Новости

Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо

10:55 21.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскосмос планирует в 2020 году принять участие как минимум в трех крупных международных мероприятиях, в том числе в салоне "Фарнборо", сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В этом году у госкорпорации запланированы выступления как минимум на трех международных площадках. Это "Фарнборо", "Евроконсалт" и (выставка) в Бахрейне", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.
Крупный авиакосмический салон в британском Фарнборо пройдет 20-24 июля.
Логотип госкорпорации Роскосмос
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Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"ФарнбороДмитрий РогозинОбщество
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