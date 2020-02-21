Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскосмос планирует в 2020 году принять участие как минимум в трех крупных международных мероприятиях, в том числе в салоне "Фарнборо", сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В этом году у госкорпорации запланированы выступления как минимум на трех международных площадках. Это "Фарнборо", "Евроконсалт" и (выставка) в Бахрейне", - сказал он на конференции по авиа- и космическому страхованию.
Крупный авиакосмический салон в британском Фарнборо пройдет 20-24 июля.