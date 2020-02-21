ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью

"Через КПВВ "Новотроицкое" к территории Украины последовали шесть грузовиков с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.