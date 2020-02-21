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ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
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РИА Новости

ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью

10:50 21.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса шесть грузовиков с гуманитарной помощью, сообщается в пятницу на сайте Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к территории Украины последовали шесть грузовиков с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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