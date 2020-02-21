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Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
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РИА Новости

Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию

11:15 21.02.2020 (обновлено: 11:16 21.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoДемонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Мир со вчерашнего дня смотрит потрясающие кадры из населенного пункта посреди Европы, о котором прежде никто никогда не слышал. Мир видит, как половозрелые граждане страны, в которой вроде бы есть всеобщее среднее образование, светская республика и даже авиакосмическая промышленность, охваченные глубоко дикарской паникой, — наваливают горящие баррикады перед транспортом с эвакуированными людьми; бросают булыжники в стекла автомобилей; бегают и кричат что-то вроде "Ааа, заразить нас всех хотите!"
Естественно, встает вопрос: что это, черт подери, было.
Обращаться за ответом к официальным лицам этого государства в данном случае совершенно бессмысленно. Во всяком случае, премьер-министр Украины А. Гончарук несет беспомощное "Граждане, успокойтесь, среди эвакуированных из Уханя ни у кого нет коронавируса". Поскольку чисто медицински на глаз отсутствие вируса определить с ходу невозможно — такое успокоительное журчание только подбрасывает в панику дров. А нормальных разъяснений о том, что такое карантин и как он помогает от распространения вирусных инфекций, — то ли не приходит в голову украинскому руководству, то ли заведомо не услышит целевая аудитория.
Есть мнение, что в ситуации с коронавирусной паникой на Украине мы видим клинически чистый пример общества, с которого содрали экзоскелет цивилизации. То есть: а) быстрое и слаженное реагирование государственных механизмов на сложные ситуации; б) доверие к государственным механизмам; в) уважение к государственным механизмам — любым, от полиции до казенных телеканалов.
Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
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Случись что — такое общество остается один на один с разноцветным хаосом информации разной степени бредовости, источниками которой являются все желающие. То есть о коронавирусе в украинские уши одновременно вещают специалисты, любители, конспирологи, сумасшедшие, баба Оксана, муж маминой подруги, тролли и зарубежные сочувствующие, и их сотни и тысячи, и среди них нет никого, кому обладатель ушей мог бы верить в первую очередь и со спокойной совестью. Никакого, грубо говоря, Совинформбюро, никакой газеты "Правда". Никакого держателя официальной версии реальности, обеспеченной авторитетом государства.
Эта самая цивилизованность, между прочим, проявляется даже в форме убеждения "начальству видней", над которым у нас принято смеяться. Хотя сама по себе эта уверенность в начальстве говорит о том, что худо-бедно в главном государство с вызовами последние годы-десятилетия-века справляется. А если этой уверенности нет, если она вытеснена уверенностью, что "власти скрывают", "заразить/потравить/убить радиацией нас всех хотят, срочно все жечь покрышки и перекрывать трассы", — то на данной территории цивилизация бессильна.
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Скорость распространения нового коронавируса
...А теперь — о том, почему это не фигуральное, а вполне буквальное одичание накрыло именно Украину.
Вообще фразой "Ну вот, мы же говорили" этого не передать. Но тем не менее: мы же говорили. Еще когда на Украине все только входило в нынешнюю острую фазу — было очевидно, чем это кончится: "Когда союзные восточноевропейские республики начали отпиливаться от естественного евразийского пространства, то на практике это было разрушением цивилизации. Той единственной и общей, что тогда у всех нас была, — русской/имперской/советской... В большинстве постсоветских республик самыми завязанными на империю были крупные города — они же научные и индустриальные центры. Рига, Кишинев, Киев, Харьков, Одесса, даже Тарту какой-нибудь: общие исследования, общий производственный супермеханизм, общий рынок, общее культурное пространство". Поэтому борьба с "имперским" наследием в молодых республиках естественно и гармонично перетекла в большую битву с городской цивилизацией вообще.
В новых нацобразованиях придушили "имперский" язык, на котором написаны были инструкции по воспроизведению городской цивилизации. Отменили "имперскую" культуру, которая была носителем поведенческих гештальтов городской цивилизации. С особым остервенением во многих местах разнесли даже "индустриальные монстры империи", гигантские заводы, которые заодно были центрами знания и культуры.
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6 февраля, 15:10Сказано в эфире
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Итог мы наблюдаем сейчас: горящие баррикады, беснующиеся в панике дикари, летящие камни, "заразить нас хотите, вот подует ветер с вашего санатория, и мы все вымрем". Потому что "нет веры городским". И речь в данном случае идет вовсе не о старинном противостоянии города и деревни, а о том, что "деревня" в одичавших гособразованиях сейчас поселилась в городах. В том числе в городах-миллионниках.
...Этот вирус дикости, если вдуматься, гораздо опасней любой китайской пневмонии. Потому что угрожает не двум или трем процентам жителей старшего возраста, а самому существованию общества на дистанции в одно-полтора поколения.
И не надо воображать, будто мы защищены от этой заразы раз и навсегда. Да, России удалось избежать коллапса городской цивилизации в очень тяжелые годы — но не надо думать, что одичание не подстерегает нас.
Собственно, для того, чтобы убедиться, что споры потенциальной дикости постоянно витают в воздухе, — большинству граждан достаточно просто открыть свою ленту в соцсетях.
И если однажды наша цивилизация даст слабину — то и у нас, оглянуться не успеем, начнут, фигурально говоря, пасти коз на Форуме. И кидать камни и палки в "чумные самолеты".
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Распространение нового коронавирусаУкраинаМнение - АвторыОбщество
Популярные комментарии
А что у нас таких случаев нет??? Когда онкологически больных детей пытаются выжить из дома соседи называя их заразными. Или когда соседи инвалида ломают его пандус и тд. Давайте начнем с себя и посмотрим в зеркало.
21 февраля, 11:48
mdmiguel dios
20812172116
а чему удивляться то, если почти 30 лет снижать уровень образования, отучать людей думать и развиваться, растить идеальных потребителей. Что вырастили, то и получили, и не только на Украине, у нас молодое поколение ничуть не лучше. Главное теперь - собственный комфорт, а не человечность.
21 февраля, 11:33
Ника Монина
235202231
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