В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. В Ярославской области в 2019 году побывало более 4,9 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.

"За два года рост турпотока составил 35 процентов: в 2017 году регион посетили 3,6 миллиона туристов, а в 2019 году – более 4,9 миллиона", — пояснил он.

По его словам, наибольший интерес представляют города, входящие в туристский маршрут "Золотое кольцо России" – Переславль, Ростов, Углич и Ярославль, а также Рыбинск, Тутаев и Мышкин.

Ярославская область – территория, где сочетается природное разнообразие и богатейшее культурное наследие, отметил губернатор. В регионе более пяти тысяч памятников истории и культуры и более ста музеев – государственных и частных.