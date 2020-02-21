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Туризм
2020-02-21T11:25+0300
https://ria.ru/20200221/1565043453.html
В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов
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РИА Новости

В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов

11:25 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦерковь Казанской Богоматери и гостиница "Волжская Ривьера" (слева) в Угличе
Церковь Казанской Богоматери и гостиница Волжская Ривьера (слева) в Угличе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. В Ярославской области в 2019 году побывало более 4,9 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
"За два года рост турпотока составил 35 процентов: в 2017 году регион посетили 3,6 миллиона туристов, а в 2019 году – более 4,9 миллиона", — пояснил он.
По его словам, наибольший интерес представляют города, входящие в туристский маршрут "Золотое кольцо России" – Переславль, Ростов, Углич и Ярославль, а также Рыбинск, Тутаев и Мышкин.
Ярославская область – территория, где сочетается природное разнообразие и богатейшее культурное наследие, отметил губернатор. В регионе более пяти тысяч памятников истории и культуры и более ста музеев – государственных и частных.
"Кроме того, в Ярославле можно совершить необычную экскурсию на скоростном моторном катере, оснащенном системой виртуальной реальности. Проект позволяет совместить путешествие по воде с "полетом" над центром Ярославля и знакомством с его основными достопримечательностями", — отметил Миронов.
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