В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожарные спасли пятерых человек и кота при возгорании в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожар произошел утром в пятницу в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте. Подразделения незамедлительно приступили к тушению и спасению жителей.
"Благодаря грамотным и оперативным действиям столичных огнеборцев, с помощью самоспасателей "Фенист" было спасено пять человек. Кроме того, пожарные спасли и любимого питомца одного из жильцов", - говорится в сообщении. Животное вынесли на свежий воздух и откачали.
Как уточнили в ведомстве, пожар в квартире полностью потушен.
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