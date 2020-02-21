В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме

"Благодаря грамотным и оперативным действиям столичных огнеборцев, с помощью самоспасателей "Фенист" было спасено пять человек. Кроме того, пожарные спасли и любимого питомца одного из жильцов", - говорится в сообщении. Животное вынесли на свежий воздух и откачали.