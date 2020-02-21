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В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
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РИА Новости

В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме

10:43 21.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС со спасенным из пожара котом
Сотрудник МЧС со спасенным из пожара котом
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожарные спасли пятерых человек и кота при возгорании в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожар произошел утром в пятницу в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте. Подразделения незамедлительно приступили к тушению и спасению жителей.
"Благодаря грамотным и оперативным действиям столичных огнеборцев, с помощью самоспасателей "Фенист" было спасено пять человек. Кроме того, пожарные спасли и любимого питомца одного из жильцов", - говорится в сообщении. Животное вынесли на свежий воздух и откачали.
Как уточнили в ведомстве, пожар в квартире полностью потушен.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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