В Чувашии десятый по счету министр лишился должности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра образования Чувашии Сергей Кудряшов стал десятым по счету главой министерства, освобожденным от должности врио главы республики Олегом Николаевым после ухода в связи с потерей доверия предыдущего главы региона Михаила Игнатьева.
Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В течение недели он освободил от должностей 6 министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта. Затем своих должностей лишились и.о. министра юстиции, и.о. министра строительства и ЖКХ, и.о. министра здравоохранения.
"Освободить Кудряшова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей министра образования и молодежной политики Чувашской республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики.
Исполняющим обязанности министра образования Чувашии назначен Сергей Яковлев - проректор по административно-хозяйственной работе Чувашской сельхозакадемии.
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Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.