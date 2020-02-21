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В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
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РИА Новости

В Чувашии десятый по счету министр лишился должности

10:41 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Коробко / Перейти в фотобанкХрам Святой Мученицы Татианы
Храм Святой Мученицы Татианы
© РИА Новости / Сергей Коробко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра образования Чувашии Сергей Кудряшов стал десятым по счету главой министерства, освобожденным от должности врио главы республики Олегом Николаевым после ухода в связи с потерей доверия предыдущего главы региона Михаила Игнатьева.
Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В течение недели он освободил от должностей 6 министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта. Затем своих должностей лишились и.о. министра юстиции, и.о. министра строительства и ЖКХ, и.о. министра здравоохранения.
"Освободить Кудряшова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей министра образования и молодежной политики Чувашской республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики.
Исполняющим обязанности министра образования Чувашии назначен Сергей Яковлев - проректор по административно-хозяйственной работе Чувашской сельхозакадемии.
Молоток судьи
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Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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Олег Николаев (политик)Сергей КудряшовМихаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Политика
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