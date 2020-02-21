В Чувашии десятый по счету министр лишился должности

Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В течение недели он освободил от должностей 6 министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта. Затем своих должностей лишились и.о. министра юстиции, и.о. министра строительства и ЖКХ, и.о. министра здравоохранения.

"Освободить Кудряшова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей министра образования и молодежной политики Чувашской республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

Исполняющим обязанности министра образования Чувашии назначен Сергей Яковлев - проректор по административно-хозяйственной работе Чувашской сельхозакадемии.