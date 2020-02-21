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Религия и мировоззрение
2020-02-21T10:41+0300
https://ria.ru/20200221/1565043171.html
Новых признаний поместными церквями ПЦУ не ожидается, считает источник
https://cdn24.img.ria.ru/images/155970/94/1559709403_0:228:3071:1955_1036x0_80_0_0_30b6c858f99b849fe0976aefb26eca19.jpg
РИА Новости

Новых признаний поместными церквями ПЦУ не ожидается, считает источник

10:40 21.02.2020 (обновлено: 10:41 21.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
АФИНЫ, 21 фев – РИА Новости. Новых признаний так называемой Православной церкви Украины со стороны поместных православных церквей не ожидается, несмотря на сильное политическое давление на них, считает источник в церковных кругах Греции.
По инициативе иерусалимского патриарха Феофила III через несколько дней в Иордании встретятся предстоятели поместных церквей для решения проблемы раскола православного мира. Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии.
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"Раскол углубляется"

"То, что некоторые не признавшие ПЦУ предстоятели не едут на встречу в Амман по приглашению Иерусалимского патриарха, не означает, что они признают (главу ПЦУ – ред.) Епифания. Например, архиепископ Албанский Анастасий отклонил приглашение патриарха Феофила III посетить собор, но он не изменил свою позицию относительно автокефалии", - сказал собеседник РИА Новости.
Глава Албанской церкви архиепископ Анастасий ранее предлагал провести всеправославный собор, но приглашение Иерусалимского патриарха на встречу в Иордании для обсуждения проблем православного единства отклонил из-за опасений, что встреча ещё больше осложнит ситуацию в православии.
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"На поместные церкви оказывается очень большое давление, чтобы они признали новую церковную структуру на Украине, но очень маловероятно, что кто-то еще пойдет на это", - сказал источник.
По мнению собеседника агентства, не пойдет на признание ПЦУ и архиепископ Кипрский Хризостом, который не стал отвечать на приглашение в Иорданию. Хризостом планирует 8 марта посетить Фанар по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея.
"Заявлений о признании ПЦУ не будет", - уверен собеседник агентства.
"В синоде Кипрской православной церкви большинство архиереев выступили против признания. У Хризостома и так много проблем, чтобы еще больше усугублять проблемы", - пояснил он.
Собеседник агентства выразил сожаление, что патриарх Варфоломей ничего не предпринимает для лечения раскола, к которому привели его действия.
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"Никаких инициатив Варфоломей не предпринимает. Надо исправлять ситуацию, а он не только ничего не делает, но и мешает провести встречу предстоятелей православных церквей", - сказал он.
По его оценке, ситуация в православии ухудшается.
"Раскол в православии углубляется, хотя тон дискуссии о предоставлении томоса автокефалии украинским раскольникам снизился. Сейчас обсуждение в целом идет спокойнее", - сказал собеседник РИА Новости.
Он напомнил о разногласиях в греческой церкви – не все митрополиты согласились с решением архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима признать Епифания и ПЦУ. Есть несогласие и в обществе.
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"Госсовет Греции (Государственный совет - высший административный суд – ред.) 6 марта рассмотрит жалобу Всегреческого православного союза на решение Элладской церкви о признании украинской автокефалии. Не думаю, что на Госсовете выступят митрополиты, которые были против предоставления автокефалии раскольникам. Архиепископ Иероним напрямую обратился к ним и просил принять во внимание проблемы греческой церкви", - сказал собеседник.
Общественная организация требует отменить решение архиерейского собора от 12 октября 2019 года в связи с нарушениями процедур - не проводилось голосование, решение не было поддержано большинством голосов.
Собеседник агентства считает при этом маловероятным, что Госсовет отменит решение о признании автокефалии ПЦУ.
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Не только митрополиты

Против нарушений канонов при предоставлении автокефалии Украине выступили не только некоторые греческие митрополиты, несогласны и многие простые священники ЭПЦ.
Греческие священники опасаются обсуждать ситуацию на Украине и в православии, поскольку не хотят потерять место и зарплату, заявил РИА Новости один из священников, попросивший не называть его имя.
"Нас, к сожалению, контролируют. Я не готов уйти из церкви, и многие священники в трудной ситуации. Никто не может говорить, и все боятся, что раскол углубится и Фанар теперь признает раскольничью Македонскую церковь или Черногорскую. Несмотря на разногласия, церковь в Греции не разделится на две, потому что есть объединяющее звено, которым является жалованье от государства. Если я не буду получать жалованье, куда мне идти? К старостильной церкви? Жалованье держит клириков" - сказал священник.
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Он также уверен, что Госсовет не отменит решение архиерейского собора ЭПЦ. "Нет правосудия. Сложился новый порядок вещей", - сказал он.
"К тому же Украина далеко", - заметил священник.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоРусская православная церковьГрецияУкраинаВ мире
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