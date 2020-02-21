Новых признаний поместными церквями ПЦУ не ожидается, считает источник

АФИНЫ, 21 фев – РИА Новости. Новых признаний так называемой Православной церкви Украины со стороны поместных православных церквей не ожидается, несмотря на сильное политическое давление на них, считает источник в церковных кругах Греции.

По инициативе иерусалимского патриарха Феофила III через несколько дней в Иордании встретятся предстоятели поместных церквей для решения проблемы раскола православного мира. Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии.

"Раскол углубляется"

"То, что некоторые не признавшие ПЦУ предстоятели не едут на встречу в Амман по приглашению Иерусалимского патриарха, не означает, что они признают (главу ПЦУ – ред.) Епифания. Например, архиепископ Албанский Анастасий отклонил приглашение патриарха Феофила III посетить собор, но он не изменил свою позицию относительно автокефалии", - сказал собеседник РИА Новости.

Глава Албанской церкви архиепископ Анастасий ранее предлагал провести всеправославный собор, но приглашение Иерусалимского патриарха на встречу в Иордании для обсуждения проблем православного единства отклонил из-за опасений, что встреча ещё больше осложнит ситуацию в православии.

"На поместные церкви оказывается очень большое давление, чтобы они признали новую церковную структуру на Украине, но очень маловероятно, что кто-то еще пойдет на это", - сказал источник.

По мнению собеседника агентства, не пойдет на признание ПЦУ и архиепископ Кипрский Хризостом, который не стал отвечать на приглашение в Иорданию. Хризостом планирует 8 марта посетить Фанар по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Заявлений о признании ПЦУ не будет", - уверен собеседник агентства.

"В синоде Кипрской православной церкви большинство архиереев выступили против признания. У Хризостома и так много проблем, чтобы еще больше усугублять проблемы", - пояснил он.

Собеседник агентства выразил сожаление, что патриарх Варфоломей ничего не предпринимает для лечения раскола, к которому привели его действия.

"Никаких инициатив Варфоломей не предпринимает. Надо исправлять ситуацию, а он не только ничего не делает, но и мешает провести встречу предстоятелей православных церквей", - сказал он.

По его оценке, ситуация в православии ухудшается.

"Раскол в православии углубляется, хотя тон дискуссии о предоставлении томоса автокефалии украинским раскольникам снизился. Сейчас обсуждение в целом идет спокойнее", - сказал собеседник РИА Новости.

Он напомнил о разногласиях в греческой церкви – не все митрополиты согласились с решением архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима признать Епифания и ПЦУ. Есть несогласие и в обществе.

"Госсовет Греции (Государственный совет - высший административный суд – ред.) 6 марта рассмотрит жалобу Всегреческого православного союза на решение Элладской церкви о признании украинской автокефалии. Не думаю, что на Госсовете выступят митрополиты, которые были против предоставления автокефалии раскольникам. Архиепископ Иероним напрямую обратился к ним и просил принять во внимание проблемы греческой церкви", - сказал собеседник.

Общественная организация требует отменить решение архиерейского собора от 12 октября 2019 года в связи с нарушениями процедур - не проводилось голосование, решение не было поддержано большинством голосов.

Собеседник агентства считает при этом маловероятным, что Госсовет отменит решение о признании автокефалии ПЦУ.

Не только митрополиты

Против нарушений канонов при предоставлении автокефалии Украине выступили не только некоторые греческие митрополиты, несогласны и многие простые священники ЭПЦ.

Греческие священники опасаются обсуждать ситуацию на Украине и в православии, поскольку не хотят потерять место и зарплату, заявил РИА Новости один из священников, попросивший не называть его имя.

"Нас, к сожалению, контролируют. Я не готов уйти из церкви, и многие священники в трудной ситуации. Никто не может говорить, и все боятся, что раскол углубится и Фанар теперь признает раскольничью Македонскую церковь или Черногорскую. Несмотря на разногласия, церковь в Греции не разделится на две, потому что есть объединяющее звено, которым является жалованье от государства. Если я не буду получать жалованье, куда мне идти? К старостильной церкви? Жалованье держит клириков" - сказал священник.

Он также уверен, что Госсовет не отменит решение архиерейского собора ЭПЦ. "Нет правосудия. Сложился новый порядок вещей", - сказал он.

"К тому же Украина далеко", - заметил священник.