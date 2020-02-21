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Пресс-конференция о ситуации в Ливии после срыва переговоров в Женеве
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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Ливии после срыва переговоров в Женеве

10:37 21.02.2020
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25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Ливия: развитие ситуации после срыва переговоров в Женеве".
Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.

17 февраля в Женеве начала работу Совместная ливийская военная комиссия, о создании которой было объявлено по итогам январской встречи по Ливии в Берлине. Однако 18 февраля после нанесения Ливийской национальной армией ударов по морскому порту в Триполи Правительство национального согласия объявило о приостановке участия в переговорах. Каковы условия восстановления диалога? Насколько возможно возобновление полномасштабных военных действий между сторонами конфликта? Каково влияние внешних игроков на ситуацию в Ливии?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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