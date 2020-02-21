Пресс-конференция о ситуации в Ливии после срыва переговоров в Женеве

Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.
17 февраля в Женеве начала работу Совместная ливийская военная комиссия, о создании которой было объявлено по итогам январской встречи по Ливии в Берлине. Однако 18 февраля после нанесения Ливийской национальной армией ударов по морскому порту в Триполи Правительство национального согласия объявило о приостановке участия в переговорах. Каковы условия восстановления диалога? Насколько возможно возобновление полномасштабных военных действий между сторонами конфликта? Каково влияние внешних игроков на ситуацию в Ливии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.
17 февраля в Женеве начала работу Совместная ливийская военная комиссия, о создании которой было объявлено по итогам январской встречи по Ливии в Берлине. Однако 18 февраля после нанесения Ливийской национальной армией ударов по морскому порту в Триполи Правительство национального согласия объявило о приостановке участия в переговорах. Каковы условия восстановления диалога? Насколько возможно возобновление полномасштабных военных действий между сторонами конфликта? Каково влияние внешних игроков на ситуацию в Ливии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/