Пресс-конференция о ситуации в Ливии после срыва переговоров в Женеве

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25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Ливия: развитие ситуации после срыва переговоров в Женеве".