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В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили
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РИА Новости

В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили

10:34 21.02.2020 (обновлено: 11:14 21.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПродажа автомобилей с пробегом
Продажа автомобилей с пробегом
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Министерстве промышленности и торговли объяснили идею повышения транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду", — цитируют "Известия" сообщение ведомства.
Здание Государственной Думы РФ
4 апреля 2019, 11:36
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
О планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые автомобили ранее сообщил замглавы ведомства Александр Морозов. Изменения планируется ввести с 2021 года.
Сейчас транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.
Согласно статистике ГИБДД, к концу 2018 года в России было зарегистрировано 10,1 миллиона легковых и чуть более двух миллионов грузовых машин класса "Евро-3" и ниже. У 14,3 миллиона автомобилей класс не установлен.
Автомобиль ВАЗ 2101
05:48
Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
1762219250
Обсудить 28
АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
Популярные комментарии
Может повысить уровень зарплат и народ сам подумает о смене автомобиля? Или это слишком сложно для МинПромТорга?
21 февраля, 10:46
Александр Реш-ков
4620011
Надо ввести налог на идеи Минпромторга
21 февраля, 10:44
s!shofferr !
3850010
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