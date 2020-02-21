В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Министерстве промышленности и торговли объяснили идею повышения транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду", — цитируют "Известия" сообщение ведомства.
4 апреля 2019, 11:36Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
О планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые автомобили ранее сообщил замглавы ведомства Александр Морозов. Изменения планируется ввести с 2021 года.
Сейчас транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.
Согласно статистике ГИБДД, к концу 2018 года в России было зарегистрировано 10,1 миллиона легковых и чуть более двух миллионов грузовых машин класса "Евро-3" и ниже. У 14,3 миллиона автомобилей класс не установлен.