В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных подростков

"Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 50% из них старше 11 лет, 16,9% - в возрасте 8-10 лет. При этом в 2019 году отмечается снижение доли подростков и молодёжи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-20 лет с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году.