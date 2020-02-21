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В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных подростков
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных подростков

10:34 21.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России, следует из материалов ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 50% из них старше 11 лет, 16,9% - в возрасте 8-10 лет. При этом в 2019 году отмечается снижение доли подростков и молодёжи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-20 лет с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 17:52
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
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