В посольстве рассказали о заболевших на Diamond Princess россиянах

ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Россияне, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Россияне, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess в японской Иокогаме, чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Продолжаем поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни у тех, кто инфицирован, - без ярко выраженных симптомов", - отметили в дипмиссии.

Также стало известно, что в пятницу лайнер покинули восемь россиян, все они "в ближайшее время вернутся на родину".

"Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов", - добавили в посольстве.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции . В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.