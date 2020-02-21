Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T11:18+0300
https://ria.ru/20200221/1565042883.html
В посольстве рассказали о заболевших на Diamond Princess россиянах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564870229_0:304:3099:2047_1036x0_80_0_0_02408e7f805a6cf6a496ee282fa6b871.jpg
РИА Новости

В посольстве рассказали о заболевших на Diamond Princess россиянах

10:33 21.02.2020 (обновлено: 11:18 21.02.2020)
420
© REUTERS / Issei KatoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Issei Kato
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Россияне, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess в японской Иокогаме, чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, сообщили в посольстве РФ в Японии.
"Продолжаем поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни у тех, кто инфицирован, - без ярко выраженных симптомов", - отметили в дипмиссии.
Автобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
Вчера, 16:11
Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера
Также стало известно, что в пятницу лайнер покинули восемь россиян, все они "в ближайшее время вернутся на родину".
"Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов", - добавили в посольстве.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010200
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКитайЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
Человек проверяет вес
Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
Автомобили итальянской полиции
В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
Анатолий Гриценко
Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Хафтар: Турция и ПНС воспользовались перемирием в Сирии в своих целях
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Полицейский серьезно пострадал при беспорядках в Полтавской области
Полиция Казахстана
Дезертировавший в Казахстане сержант украл целый арсенал оружия
Туристы на Красной площади в Москве
Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
Продажа автомобилей с пробегом
В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
11:25Лукашенко заявил о "неожиданном предложении" Путина по поставкам нефти
11:25В Дагестане задержали замруководителя Росимущества
11:25В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов
11:23В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
11:23Клишас рассказал о восприятии конституционных норм
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
Лента новостейМолния