"Аэрофлот": итоги заседания совета директоров

МОСКВА, 21 фев – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 20 февраля 2020 года под председательством Евгения Дитриха.

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:

О ходе реализации проекта по открытию регионального хаба в г. Красноярске. Работа по созданию хаба в г. Красноярске проходит в рамках реализации стратегической цели Группы "Аэрофлот" по региональному развитию и в соответствии с утвержденным планом. В 2020 г. планируется начало рейсов ПАО "Аэрофлот" из Красноярска по 12 новым направлениям (Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также Пекин и Санья в Китае) с организацией волнового расписания. Базирующийся в Красноярске флот будет состоять из воздушных судов Superjet 100 и Boeing 737-800. Пассажиропоток авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в 2020 году в рамках хаба в Красноярске превысит 1 млн пассажиров. Планируется продолжение реализации маркетинговой поддержки хаба в аэропорту Красноярск.

О развитии сервиса в Группе "Аэрофлот". Ряд престижных мировых наград и высокие места в международных рейтингах за 2019 год подтверждают лидирующие глобальные позиции ПАО "Аэрофлот" в сфере авиационного сервиса. В частности, зафиксирован рост индекса клиентской лояльности NPS до 73% (+1 п.п.) Успешно реализована программа развития сервиса на 2019 год. Улучшены ассортимент и подача бортового питания в классе Бизнес, введены детские дорожные наборы для детей в возрасте до 2 лет, увеличены тиражи зарубежной прессы и бортовых журналов, расширен контент для слабовидящих пассажиров. В аэропорту Шереметьево налажено обслуживание пассажиров в новом международном терминале С. В 2020 году ПАО "Аэрофлот" выводит клиентский сервис в классе Бизнес на совершенно новый уровень для всех типов парка широкофюзеляжных воздушных судов, прежде в связи с началом поступления во флот новейших лайнеров Airbus A350-900. Концепция дизайна салона новых узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320 neo приближается к стандартам широкофюзеляжного флота.

О ходе реализации Маркетинговой стратегии Группы "Аэрофлот". Маркетинговая стратегия Группы "Аэрофлот" для ключевых макрорынков на период до 2023 года была актуализирована в связи с обновлением Стратегии Группы в целом. При разработке плана маркетинговых мероприятий учтены передовые тренды в области рекламы и маркетинговых коммуникаций, в том числе рост значения цифровых каналов и активное использование технологий Big Data. Подтвержден опыт эффективности партнерств в глобальном спорте. Аэрофлот принял участие в самом масштабном спортивном мероприятии 2019 года — Чемпионате мира по баскетболу ФИБА в Китае.

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. В 2019 года котировки акций публичных авиакомпаний мира в среднем выросли на 3%. При этом наблюдалась разнонаправленная динамика котировок в различных регионах: от восстановительного роста до значительного снижения под влиянием специфических факторов соответствующих рынков. Котировки акций ПАО "Аэрофлот" выросли на 2%. В 2019 году проведено около 200 встреч с фондами и банками, организован День инвестора и аналитика в Лондоне с участием топ-менеджмента, на постоянной основе проводилась активная коммуникация стратегических целей развития Группы. В рамках доклада были также рассмотрены результаты исследования восприятия инвестиционной истории и идентификации акционеров, которые показали эффективность реализации годового плана по работе с инвестиционным сообществом. Работа компании в области IR получила высокую оценку профессионального сообщества, заняв лидирующие позиции в независимых рейтингах Extel и Institutional Investor, а также на конкурсе "Московской биржи". Одобрен план взаимодействия Компании с рынком на 2020 год.

О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот". Одобрено внесение изменений в перечень, веса и целевые значения Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/генерального директора ПАО "Аэрофлот" на 2020 год во исполнение директивы Правительства РФ по вопросу "О повышении производительности труда".

О ходе реализации Дорожной карты по выполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 955. Рассмотрены ход и перспективы работ в рамках выполнения постановления о переносе иностранными системами бронирования в Россию серверов с персональными данными пассажиров.

О целесообразности участия ПАО "Аэрофлот" в ассоциациях. Признано целесообразным участие ПАО "Аэрофлот" в "Национальной ассоциации трансфера технологий" (НАТТ), в "Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ), а также в "Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей" (МКПП). Вопросы об участии в этих ассоциациях будут вынесены на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот" при условии получения соответствующих директив Правительства Российской Федерации.

Также был рассмотрен подход к планируемому мероприятию по презентации первого воздушного судна Airbus A350-900 в аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.