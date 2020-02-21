Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T10:32+0300
https://ria.ru/20200221/1565042677.html
"Аэрофлот": итоги заседания совета директоров
https://cdn24.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:122:2048:1274_1036x0_80_0_0_781a015e7eaa2fc13f03a5dde8330734.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот": итоги заседания совета директоров

10:32 21.02.2020
14
© Пресс-служба Аэрофлота / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" с символикой 70-летия Великой Победы
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
© Пресс-служба Аэрофлота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 20 февраля 2020 года под председательством Евгения Дитриха.
Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:
О ходе реализации проекта по открытию регионального хаба в г. Красноярске. Работа по созданию хаба в г. Красноярске проходит в рамках реализации стратегической цели Группы "Аэрофлот" по региональному развитию и в соответствии с утвержденным планом. В 2020 г. планируется начало рейсов ПАО "Аэрофлот" из Красноярска по 12 новым направлениям (Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также Пекин и Санья в Китае) с организацией волнового расписания. Базирующийся в Красноярске флот будет состоять из воздушных судов Superjet 100 и Boeing 737-800. Пассажиропоток авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в 2020 году в рамках хаба в Красноярске превысит 1 млн пассажиров. Планируется продолжение реализации маркетинговой поддержки хаба в аэропорту Красноярск.
О развитии сервиса в Группе "Аэрофлот". Ряд престижных мировых наград и высокие места в международных рейтингах за 2019 год подтверждают лидирующие глобальные позиции ПАО "Аэрофлот" в сфере авиационного сервиса. В частности, зафиксирован рост индекса клиентской лояльности NPS до 73% (+1 п.п.) Успешно реализована программа развития сервиса на 2019 год. Улучшены ассортимент и подача бортового питания в классе Бизнес, введены детские дорожные наборы для детей в возрасте до 2 лет, увеличены тиражи зарубежной прессы и бортовых журналов, расширен контент для слабовидящих пассажиров. В аэропорту Шереметьево налажено обслуживание пассажиров в новом международном терминале С. В 2020 году ПАО "Аэрофлот" выводит клиентский сервис в классе Бизнес на совершенно новый уровень для всех типов парка широкофюзеляжных воздушных судов, прежде в связи с началом поступления во флот новейших лайнеров Airbus A350-900. Концепция дизайна салона новых узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320 neo приближается к стандартам широкофюзеляжного флота.
О ходе реализации Маркетинговой стратегии Группы "Аэрофлот". Маркетинговая стратегия Группы "Аэрофлот" для ключевых макрорынков на период до 2023 года была актуализирована в связи с обновлением Стратегии Группы в целом. При разработке плана маркетинговых мероприятий учтены передовые тренды в области рекламы и маркетинговых коммуникаций, в том числе рост значения цифровых каналов и активное использование технологий Big Data. Подтвержден опыт эффективности партнерств в глобальном спорте. Аэрофлот принял участие в самом масштабном спортивном мероприятии 2019 года — Чемпионате мира по баскетболу ФИБА в Китае.
О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. В 2019 года котировки акций публичных авиакомпаний мира в среднем выросли на 3%. При этом наблюдалась разнонаправленная динамика котировок в различных регионах: от восстановительного роста до значительного снижения под влиянием специфических факторов соответствующих рынков. Котировки акций ПАО "Аэрофлот" выросли на 2%. В 2019 году проведено около 200 встреч с фондами и банками, организован День инвестора и аналитика в Лондоне с участием топ-менеджмента, на постоянной основе проводилась активная коммуникация стратегических целей развития Группы. В рамках доклада были также рассмотрены результаты исследования восприятия инвестиционной истории и идентификации акционеров, которые показали эффективность реализации годового плана по работе с инвестиционным сообществом. Работа компании в области IR получила высокую оценку профессионального сообщества, заняв лидирующие позиции в независимых рейтингах Extel и Institutional Investor, а также на конкурсе "Московской биржи". Одобрен план взаимодействия Компании с рынком на 2020 год.
О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот". Одобрено внесение изменений в перечень, веса и целевые значения Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/генерального директора ПАО "Аэрофлот" на 2020 год во исполнение директивы Правительства РФ по вопросу "О повышении производительности труда".
О ходе реализации Дорожной карты по выполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 955. Рассмотрены ход и перспективы работ в рамках выполнения постановления о переносе иностранными системами бронирования в Россию серверов с персональными данными пассажиров.
О целесообразности участия ПАО "Аэрофлот" в ассоциациях. Признано целесообразным участие ПАО "Аэрофлот" в "Национальной ассоциации трансфера технологий" (НАТТ), в "Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ), а также в "Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей" (МКПП). Вопросы об участии в этих ассоциациях будут вынесены на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот" при условии получения соответствующих директив Правительства Российской Федерации.
Также был рассмотрен подход к планируемому мероприятию по презентации первого воздушного судна Airbus A350-900 в аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Танцоры и музыканты в Монтевидео во время Llamadas, открывающего карнавал в Уругвае
Лучшие фото недели: шумный карнавал, горящий всадник и корабль-призрак
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" в 2020 году начнет летать из Красноярска по 12 направлениям
Неогранённые драгоценности и ещё 5 фильмов про ставки
"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS
Агентство "НКР" присвоило банку "Уралсиб" рейтинг "ВВВ+.ru"
Софийский собор в Киеве
Новых признаний поместными церквями ПЦУ не ожидается, считает источник
В салоне российского самолета SuperJet-100
"Аэрофлот" вводит невозвратные тарифы для "комфорта" и "бизнеса"
Ленинградский Металлический завод ОАО Силовые машины
Минэнерго изучит предложение "Силмаша" по экспериментальной ТЭС
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
Улитка Craspedotropis gretathunbergae
Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты" объединились в одно приложение
Национальный парк Пукхансан в Сеуле
Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией
Вагон поезда Восточный экспресс
Туристы назвали самый интересный исторический железнодорожный маршрут
Стоп-кадр из передачи Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом
Дети научили Джастина Бибера танцевать
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
11:25Лукашенко заявил о "неожиданном предложении" Путина по поставкам нефти
11:25В Дагестане задержали замруководителя Росимущества
11:25В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов
11:23В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
11:23Клишас рассказал о восприятии конституционных норм
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
Лента новостейМолния