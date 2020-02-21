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В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая
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РИА Новости

В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая

10:28 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 12929 человек", - говорится в сообщении.
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Для здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах России под контролем Роспотребнадзора развернуто 123 учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 575 граждан КНР, уточнили в Роспотребнадзоре.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайШереметьево (аэропорт)РоссияВ мире
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