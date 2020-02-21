"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки

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Посмотрим "Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки

Зависимость от азартных игр бывает красива только в стильной криминальной драме или комедии. И, как правило, чем выше ставки, тем сильнее напряжение и круче саспенс. Но в этом и прелесть "адреналинового" кино — даже самый сдержанный зритель не останется спокойным. Пять фильмов, которые держат в напряжении до конца, для людей со стальными нервами.