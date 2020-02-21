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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-02-21T11:00+0300
https://ria.ru/20200221/1565042485.html
"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565043747_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_98ee2acd539c37313728986a36c5102e.jpg
РИА Новости

"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки

11:00 21.02.2020
10
Посмотрим
"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки
11:00
Зависимость от азартных игр бывает красива только в стильной криминальной драме или комедии. И, как правило, чем выше ставки, тем сильнее напряжение и круче саспенс. Но в этом и прелесть "адреналинового" кино — даже самый сдержанный зритель не останется спокойным. Пять фильмов, которые держат в напряжении до конца, для людей со стальными нервами.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:55 "Игрок" (1974)
4:20 "Цинциннати Кид"
5:45 "Залив ангелов"
7:15 "Большая игра"
8:50 "Большой куш"
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ПосмотримПодкаст
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