Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле

Как ранее в интервью РИА Новости рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, на сцену выйдут лучшие солисты и коллективы не только из Бурятии, но и мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Все в празднике примут участие около 300 артистов. Помимо того, в фойе будут представлена экспозиция произведений бурятских художников, скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева и ювелира Жигжита Баясхаланова. Перед началом выступлений зрители смогут получить консультации специалистов центра восточной медицины, а также астрологический прогноз.