Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайские артисты не участвуют в организации празднования Нового года по Восточному календарю в Государственном Кремлевском дворце, коронавирус не повлияет на проведение мероприятия, сообщили РИА Новости организаторы.
Мероприятие пройдет 25 и 26 февраля.
"Коронавирус никак не повлияет на проведение мероприятия. Среди сотрудников нет граждан Китая. Праздник организовывает Республика Бурятия. Все декорации для концерта изготавливаются в Москве", - рассказал собеседник.
Как ранее в интервью РИА Новости рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, на сцену выйдут лучшие солисты и коллективы не только из Бурятии, но и мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Все в празднике примут участие около 300 артистов. Помимо того, в фойе будут представлена экспозиция произведений бурятских художников, скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева и ювелира Жигжита Баясхаланова. Перед началом выступлений зрители смогут получить консультации специалистов центра восточной медицины, а также астрологический прогноз.
25 января, 01:21Китайский новый год