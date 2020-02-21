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Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле
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РИА Новости

Коронавирус не повлияет на проведение Восточного Нового года в Кремле

10:26 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайские артисты не участвуют в организации празднования Нового года по Восточному календарю в Государственном Кремлевском дворце, коронавирус не повлияет на проведение мероприятия, сообщили РИА Новости организаторы.
Мероприятие пройдет 25 и 26 февраля.
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"Коронавирус никак не повлияет на проведение мероприятия. Среди сотрудников нет граждан Китая. Праздник организовывает Республика Бурятия. Все декорации для концерта изготавливаются в Москве", - рассказал собеседник.
Как ранее в интервью РИА Новости рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, на сцену выйдут лучшие солисты и коллективы не только из Бурятии, но и мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Все в празднике примут участие около 300 артистов. Помимо того, в фойе будут представлена экспозиция произведений бурятских художников, скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева и ювелира Жигжита Баясхаланова. Перед началом выступлений зрители смогут получить консультации специалистов центра восточной медицины, а также астрологический прогноз.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ЦыденовМоскваКитайОбщество
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