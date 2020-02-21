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В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка
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РИА Новости

В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка

10:21 21.02.2020
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© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 21 фев – РИА Новости. Итальянская полиция задержала, предположительно, россиянку за попытку похищения своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции, сообщает газета la Repubblica.
В полицию обратился отец мальчика, который, возвращаясь домой с другом, неожиданно заметил, что его бывшая с сообщником прятались в кустах. Согласно предварительной информации, девушка призвала в сообщники своего брата.
По прибытии полиции предполагаемые злоумышленники скрылись, но их заблокировали на ферме недалеко от места, где они поселились. При себе у них был пистолет против собак, сигнальный пистолет, боеприпасы и перцовый баллончик.
Как отмечает издание, в прошлом женщина уже пыталась похитить сына, опеку над которым ранее получил его отец-итальянец. На прошедшем в четверг вечером заседании судья санкционировал задержание двоих россиян по подозрению в попытке похищения несовершеннолетнего.
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