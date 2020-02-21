В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка

РИМ, 21 фев – РИА Новости. Итальянская полиция задержала, предположительно, россиянку за попытку похищения своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции, сообщает газета la Repubblica

В полицию обратился отец мальчика, который, возвращаясь домой с другом, неожиданно заметил, что его бывшая с сообщником прятались в кустах. Согласно предварительной информации, девушка призвала в сообщники своего брата.

По прибытии полиции предполагаемые злоумышленники скрылись, но их заблокировали на ферме недалеко от места, где они поселились. При себе у них был пистолет против собак, сигнальный пистолет, боеприпасы и перцовый баллончик.