В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка

РИМ, 21 фев – РИА Новости. Итальянская полиция задержала, предположительно, россиянку за попытку похищения своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции, сообщает газета la Repubblica.
В полицию обратился отец мальчика, который, возвращаясь домой с другом, неожиданно заметил, что его бывшая с сообщником прятались в кустах. Согласно предварительной информации, девушка призвала в сообщники своего брата.
По прибытии полиции предполагаемые злоумышленники скрылись, но их заблокировали на ферме недалеко от места, где они поселились. При себе у них был пистолет против собак, сигнальный пистолет, боеприпасы и перцовый баллончик.
Как отмечает издание, в прошлом женщина уже пыталась похитить сына, опеку над которым ранее получил его отец-итальянец. На прошедшем в четверг вечером заседании судья санкционировал задержание двоих россиян по подозрению в попытке похищения несовершеннолетнего.