Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать

БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров поезда, с которого с подозрениями на Двадцать пассажиров поезда, с которого с подозрениями на коронавирус сняли гражданку Китая , будут находиться в резервационном отделении городской больницы под наблюдением, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.

"Да нет, там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В 4-й больнице сформировали резервационный госпиталь", - рассказал РИА Новости директор департамента здравоохранения.

Он сообщил, что 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.