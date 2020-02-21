Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать

БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров поезда, с которого с подозрениями на коронавирус сняли гражданку Китая, будут находиться в резервационном отделении городской больницы под наблюдением, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.
"Да нет, там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В 4-й больнице сформировали резервационный госпиталь", - рассказал РИА Новости директор департамента здравоохранения.
Он сообщил, что 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.