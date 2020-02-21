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Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
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РИА Новости

Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать

10:13 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроводник проверяет документы перед отправкой поезда
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Двадцать пассажиров поезда, с которого с подозрениями на коронавирус сняли гражданку Китая, будут находиться в резервационном отделении городской больницы под наблюдением, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.
"Да нет, там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В 4-й больнице сформировали резервационный госпиталь", - рассказал РИА Новости директор департамента здравоохранения.
Он сообщил, что 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоБрянскРоссия
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