В Минздраве предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"

Это старая история, и с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья. Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные.