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В Минздраве предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"
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РИА Новости

В Минздраве предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"

10:10 21.02.2020 (обновлено: 11:11 21.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль крафтового пива
Фестиваль крафтового пива
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости, заявил агентству "Москва" главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
По его словам, "алкоголизация выходного дня" случается довольно часто.

Это старая история, и с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья. Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные.

Пить надо меньше. Как пьют и откачивают в России
Евгений Брюн
нарколог
Нарколог заметил, что во Франции даже был специальный термин — "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок по выходным.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнОбщество
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