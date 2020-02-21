В Минздраве предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости, заявил агентству "Москва" главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
По его словам, "алкоголизация выходного дня" случается довольно часто.
Это старая история, и с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья. Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные.
Нарколог заметил, что во Франции даже был специальный термин — "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок по выходным.
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