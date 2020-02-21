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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T10:06+0300
https://ria.ru/20200221/1565041758.html
США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/54/1563775412_0:197:3112:1948_1036x0_80_0_0_26784d46c3cc67f081d92700538c55c0.jpg
РИА Новости

США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев

10:06 21.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоенная техника в сирийской провинции Идлиб
Военная техника в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Военная техника в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США стремятся сохранить очаг сопротивления Дамаску в Идлибе, прикрываясь "обвинениями" в адрес России, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Руководство комитета палаты представителей США по международным вопросам направило письмо в адрес госсекретаря Майка Помпео, где обвинило Россию в военных преступлениях в Сирии и призвало усилить давление на Москву.
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"Американские конгрессмены в письме госсекретарю США Майклу Помпео призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в сирийской провинции Идлиб", - отметил политик. Однако речь не идет об истинных виновниках продолжающегося кровопролития там – то есть о боевиках и террористах, которые возобновили свои атаки с начала февраля вопреки попыткам установить в этом районе режим тишины, подчеркнул он.
"По уже привычной схеме наказать хотят как раз тех, кто борется с терроризмом", - сказал сенатор.
Сенатор считает, что цели американцев и прочих незаконно присутствующих на сирийской территории сил вполне очевидны даже тем, кто не испытывает симпатии к Башару Асаду и его союзникам: если будет подавлен фактически последний опорный пункт боевиков в Сирии, то страна окажется под контролем ее законных властей. "И все действия незваных "гостей" на суверенной сирийской территории, от военных до незаконно-экономических акций, окажутся под еще большим международно-правовым вопросом", - указал парламентарий.
Косачев с этим связывает призывы немедленно прекратить боевые действия. "За этим – отнюдь не забота о жителях Идлиба, а желание сохранить любой ценой плацдарм сопротивления Дамаску, который однажды можно было бы опять расширить и усилить. Многострадальное мирное население провинции выступает и в роли заложников боевиков, и в качестве инструмента давления Запада", - отметил сенатор.
Комментируя призывы конгресса к очередным санкциям, сенатор сказал, что "если "каток" покатился, он будет катиться вне всяких причин и логики. Другой "дипломатии" у США на сегодня просто нет".
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Вчера, 16:37Война в Сирии
Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе
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Война в СирииМайк ПомпеоБашар АсадКонстантин КосачевСирияСШАВ мире
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