США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США стремятся сохранить очаг сопротивления Дамаску в США стремятся сохранить очаг сопротивления Дамаску в Идлибе , прикрываясь "обвинениями" в адрес России, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Руководство комитета палаты представителей США по международным вопросам направило письмо в адрес госсекретаря Майка Помпео, где обвинило Россию в военных преступлениях в Сирии и призвало усилить давление на Москву.

"Американские конгрессмены в письме госсекретарю США Майклу Помпео призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в сирийской провинции Идлиб", - отметил политик. Однако речь не идет об истинных виновниках продолжающегося кровопролития там – то есть о боевиках и террористах, которые возобновили свои атаки с начала февраля вопреки попыткам установить в этом районе режим тишины, подчеркнул он.

"По уже привычной схеме наказать хотят как раз тех, кто борется с терроризмом", - сказал сенатор.

Сенатор считает, что цели американцев и прочих незаконно присутствующих на сирийской территории сил вполне очевидны даже тем, кто не испытывает симпатии к Башару Асаду и его союзникам: если будет подавлен фактически последний опорный пункт боевиков в Сирии, то страна окажется под контролем ее законных властей. "И все действия незваных "гостей" на суверенной сирийской территории, от военных до незаконно-экономических акций, окажутся под еще большим международно-правовым вопросом", - указал парламентарий.

Косачев с этим связывает призывы немедленно прекратить боевые действия. "За этим – отнюдь не забота о жителях Идлиба, а желание сохранить любой ценой плацдарм сопротивления Дамаску, который однажды можно было бы опять расширить и усилить. Многострадальное мирное население провинции выступает и в роли заложников боевиков, и в качестве инструмента давления Запада", - отметил сенатор.